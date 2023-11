Na tu se zpět navrátily Citice, kterým výjezd na stadion Drmoulu vůbec nevyšel. V bitvě s rezervou mariánskolázeňské Viktorie totiž tahaly za kratší konec fotbalového provazu, a to se odrazilo také na skóre, když si výběr ze Sokolovska odvezl vysokou prohru 0:8.

Osm branek nastřílely také Dvory, které se představily na půdě Toužimi. Tam sice rychle prohrávali, přesto dokázaly přetavit již první poločas ve svou exhibici, když po prvním poločase vedly 6:1. Po změně stran pak přidaly další dvě branky, čímž dosáhly na výhru 8:1. Důležité vítězství urvala rezerva Ostrova, která uspěla v náročné bitvě na půdě Trstěnic, kde urvala výhru 2:1.

„Tentokrát jsme se museli obejít bez několika hráčů z A-týmu, kteří za nás jinak pravidelně nastupují. I tak jsme do Trstěnic odjížděli s jasným cílem, urvat tři body a udržet si naději na první místo po polovině soutěže,“ řekl ostrovský trenér Štěpán Dvořák s jakým cílem jeho tým k utkání odcestoval.

„Do utkání jsme nevstoupili špatně. Díky naší aktivitě jsme si vytvořili několik slibných příležitostí. Bohužel jsme, ale po naší chybě inkasovali jako první. Kluky to, ale nezlomilo a do poločasu se nám podařilo díky brankám France a Doboše výsledek otočit na naší stranu,“ pochvaloval si Dvořák parádní obrat svého výběru.

„Ve druhé půli vrhli domácí všechny své síly do útoku a nám se tím naskytlo pár brejkových situací, které jsme bohužel neproměnili. V dramatickém závěru se nám podařilo ustát tlak domácích a utkání jsme dovedli do vítězného konce. Kluci do utkání dali srdce a vydřené tři body jsou pro nás odměnou,“ nešetřil chválou nad cenným tříbodovým ziskem a týmovým výkonem ostrovský kormidelník.

Naopak prohrou se rozloučil s podzimní částí Chodov, který prohrál v utkání se slávistickou rezervou na drahovické umělce 1:2.

„První poločas jsme tahali za kratší provaz a jen díky nemohoucnosti domácích střelců a našeho gólmana jsme neinkasovali více branek,“ narážel chodovský trenér Jiří Frána na skvělý výkon chodovského brankáře Tomáše Podolníka.

„Po změně stran jsme srovnali hru, byli odvážnější a důraznější v soubojích. Po chybném odkopu domácího gólmana, vstřelil hezkou branku Josef Frána a najednou nás bylo plné hřiště,“ připomněl na parádní gól z třiceti metrů, který Chodov navrátil zpět do hry Frána.

„Slavia mohla rozhodnout v první polovině, ale po průběhu druhé půle, kdy jsme sahali po bodech, odjíždíme velice smutní. Opět jsme si ověřili, že naši mladí dorostenci jsou velkým příslibem do budoucna chodovského fotbalu,“ našel i přes hořkou prohru pozitivum chodovský kouč.

Sokolovské derby, které hostila Lomnice, kam zamířilo Královské Poříčí, zvládli vítězně fotbalisté z Poříčí, kteří urvali cennou výhru 2:1. Vítěznou tečku udělalo za podzimní částí také Nové Sedlo, které obstálo ve vypjatém duelu v Hroznětíně, kde dosáhlo na výhru 2:0.

„Věděli jsme, že v Hroznětíně nás nečeká nic jednoduchého. Čekal nás velice nepříjemný a tvrdý soupeř, plus hřiště v katastrofálním stavu. Povedlo se nám rychle dostat do vedení a pak to byl tvrdý boj mezi vápny. Domácí jsme nepustili do žádné vyložené gólové šance a na konci jsme přidali pojistku a zaslouženě brali tři body,“ podotkl k vítěznému loučení novosedelský útočník Robert Faber.

Výsledkový servis:

Mariánské Lázně B – Citice 8:0 (3:0). Branky: 21. a 24. Filip Florian, 37. Jan Holeček (PK), 49. Adam Bártl, 59. Karel Maule, 64. Marek Skopový, 84. Marek Štůla, 89. Štěpán Šimek.

Lomnice – Královské Poříčí 1:2 (0:2). Branky: 68. Lukáš Novák – 22. Jakub Rosenberg, 40. Marek Klepáček.

Hroznětín – Nové Sedlo 0:2 (0:1). Branky: 7. Bedřich Rychna, 87. Robert Faber.

Trstěnice – Ostrov B 1:2 (1:2). Branky: 20. Roman Pořádek – 28. Šimon Franc (PK), 34. František Doboš.

Slavia Karlovy Vary B – Chodov 2:1 (1:0). Branky: 13. Ondřej Šaláta, 73. Marian Geňo – 61. Josef Frána.

Lokomotiva Karlovy Vary – Vintířov 4:2 (4:1). Branky: 11. Marek Novotný, 35. Martin Trapl, 40. a 42. Adam Škrečko – 21. Ondřej Galajda, 70. Lukáš Ondráček.

Toužim – Dvory 1:8 (1:6). Branky: 3. Libor Slivčák – 4. a 40. Václav Panuška, 11. a 62. Filip Němec, 16. Jindřich Pachta, 27. Jan Tolar, 30. Vojtěch Nováček (vlastní), 89. Jakub Došek.