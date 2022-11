„Cenné tři body,“ netajil po utkání trenér Ostrova své pocity. Ostrov vstoupil do utkání velmi dobře, když si do 23. minuty vytvořil dvoubrankový náskok.

„Místo toho, abychom se uklidnili, bylo v naší hře hodně nepřesností a zbytečných ztrát míče. Vše vyvrcholilo inkasovanou brankou po rohovém kopu,“ zlobil se Tichota při hodnocení první poloviny duelu.

„Druhý poločas přinesl podobný obrázek jako ten první, když jsme byli aktivnějším týmem, domácí hrozili z brejků. V závěru jsme pak přidali tři branky,“ připomněl Tichota povedenou závěrečnou dvacetiminutovku, během které soupeře definitivně zlomili. Tím nemusel Ostrov mrzet neproměněný pokutový kop z kopaček Jakuba Kostky.

Zdroj: tvcom.cz

O pořádný šok se zasloužili hráči Lomnice, kteří uspěli v derby s Královským Poříčím, když slavili výhru 3:2, kterou jim vystřelil v 90. minutě Michal Štěpanovský. „Pro nás velmi cenné tři body,“ culil se spokojeně po utkání lomnický záložník Tomáš Ptáček. A měl k tomu řádný důvod. Lomnice vstoupila do duelu výborně, když se ujala vedení brankou ze 2. minuty, kterou obstaral Karel Surový. A všechno jí i posléze hrálo do karet, když Poříčí šlo po vyloučení ve 34. minutě do deseti. „To vyloučení nám v první půli hodně pomohlo, jenže druhý poločas jsme vůbec nezachytili a dvakrát inkasovali,“ podotkl Ptáček k otočení ukazatele skóre ve prospěch Poříčí.

„Deset minut před koncem jsme po pěkné akci dali vyrovnávací branku. Byli jsme lepší a naše snaha se vyplatila na samém konci utkání,“ podotkl k cennému skalpu Ptáček. „Těžká výhra s kvalitním soupeřem se počítá,“ dodal ještě ke druhé výhře v podzimní části lomnický hráč.

Tři prohry, navíc bez vstřeleného gólu, a propad na samé dno tabulky. To je bilance fotbalistů Nové Role z posledních kol přeboru, když naposledy na svém hřišti museli skousnout další osmibrankový příděl, tentokrát v tom měli prsty fotbalisté Vintířova.

„Odehráli jsme celkem dobrý zápas, kdy se nám povedlo vstřelit osm branek i po celkem pěkných kombinačních akcích. Po prvním poločase jsme vedli 4:0 a ve druhém jsme přidali další čtyři, když jsme prakticky celé utkání měli pod kontrolou“ hodnotil kladně pátou výhru Vintířova asistent Roman Prokop. Cenné vítězství 2:1 si připsalo na svém stadionu Nové Sedlo, to urvalo tříbodový zisk až dvě minuty před koncem, kdy se do střeleckých statistik zapsal útočník Tomáš Tefr.

„Bylo to těžké a velmi vyrovnané utkání, kterému by spíše slušela remíza. První půle mohla být klidně 3:3,“ poukazoval na šance obou týmů novosedelský kouč Stanislav Suchý. „My odehráli druhý poločas od 53. minuty po vyloučení Davida Patery o deseti, tak jsme se soustředili na bránění a brejky. Utkání nakonec rozhodla jedna jediná chyba hostujícího gólmana a my díky ní vyhráli, když prohra je pro hosty krutá, ale pro nás to byla zlatá výhra,“ oddychl si po utkání, po kterém přibyly na kontě Nového Sedla tři body, Suchý.

Naopak nedařilo se Hroznětínu, který před svými fanoušky nestačil na Citice, jimž podlehl 1:2. „Když prohrajete, vždycky je co zlepšovat. Musíme převzít odpovědnost za první půli, to nebyl fotbal, ale balet, kdy se bojíme jít do souboje a čekáme, že se něco udělá samo,“ hodně se zlobil po třetí domácí prohře trenér Olympie Martin Karbula, který navíc dirigoval tým přímo z hrací plochy.

Z třetí podzimní výhry se v rámci derby radovala karlovarská Lokomotiva, která uspěla v bitvě s rezervou karlovarské Slavie, kterou porazila 3:1. „Hráli jsme organizovaně a kromě úvodních minut jsme domácí do ničeho nepustili, kombinace se jim nedařila, a proto se uchylovali k dlouhým nákopům, které většinou sebrali naši stopeři či gólman. Dvakrát jsme skórovali ze standardek, mnoho dalších šancí jsme zahodili a zaslouženě jsme brali tři body,“ chválil si třetí podzimní výhru trenér Lokády Petr Richtář. Výhru si vychutnaly také Dvory, které se představily v Toužimi, kde urvaly výhru 4:1.

Výsledky, 11. kolo:

Královské Poříčí – Lomnice 2:3 (0:1). Branky: 52. Bereczký Tomáš, 58. Staško Martin – 2. Surový Karel, 79. Ptáček Tomáš, 90. Štěpanovský Michal.

Hroznětín – Citice 1:2 (0:2). Branky: 86. Klas Jiří – 34. Krajňák Josef, 43. Tamajka Tomáš.

Nové Sedlo – Nejdek 2:1 (1:1). Branky: 7. Faber Robert, 88. Tefr Tomáš – 33. Halapej David.

Nová Role – Vintířov 0:8 (0:4). Branky: 17. a 81. Havel Milan, 24. a 82. Juhár David, 31. Šimek Zdeněk, 40. a 72. Švandrlík Jakub (2 PK).

Chodov – Ostrov 1:5 (1:2). Branky: 35. Laur Petr – 5. Dušek Jakub, 23. Stan Nutsu, 72. Novotný Milan, 77. Bursík Tomáš, 87. Mestl Ladislav.

Slavia Karlovy Vary B – Loko Karlovy Vary 1:3 (1:2). Branky: 4. Dvořák Daniel – 23. Zákravský Lukáš, 35. Sikora Martin, 53. Šiška Michal.

Toužim – Dvory 1:4 (0:2). Branky: 83. Borek Tomáš – 5. a 48. Nerad Jaroslav, 43. Staněk Jan, 75. Tolar Jan.