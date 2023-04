/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Fotbalisté Ostrova zahájili jarní část krajského přeboru důležitou výhrou. Uspěli v derby s Hroznětínem, nad kterým slavili výhru 4:1, čímž prodloužili svou neporazitelnost na čtrnáct zápasů v řadě. Dvěma zásahy k výhře přispěl ostrovský útočník Jakub Kostka, který má na svém kontě již dvanáct gólových radostí.

Hroznětín - Ostrov 0:4 (0:3). | Video: Daniel Seifert

„Byl to bojovný duel, hlavně těžký terén, byl dost podmáčený a klouzalo to,“ vracel se k úspěšnému vstupu do druhé části soutěže Jakub Kostka. Ostrov se tak musel popasovat nejen s Hroznětínem, ale také těžkým terénem, který nahrával do karet právě domácí výběru. „Nám to nevyhovovalo naším stylem hry, jim to sedělo víc,“ přiznával Kostka.

Nakonec klíčový moment přinesla závěrečná desetiminutovka první půle, během které Ostrov nastřílel Hroznětínu tři branky. „Zlomili jsme to v závěru prvního poločasu když jsme dali rychlé tři góly,“ chválil si Kostka, který byl u dvou gólových radostí svého týmu.

Po změně stran pak přidal Ostrov čtvrtou branku, k tomu pak připojil jako bonus čisté konto. „Do druhé půle jsme šli s tím, že nechceme rozhodně inkasovat a chceme hrát hlavně vzadu na nulu, což se naštěstí podařilo,“ podotkl Kostka. I když to nebyla z obou stran po fotbalové stránce žádná velká hitparáda, vše plně vynahradil tříbodový zisk.

„Pohledný zápas to určitě nebyl, byl hodně soubojový a ostrý. Ani fotbal se na tom terénu nedal pořádně hrát, ale pro nás, to byl super vstup do jarní části,“ pochvaloval si první jarní výhru. Teď čeká Ostrov klíčový duel jarní části, ve kterém bude hostit na svém stadionu ve šlágru 16. kola druhé Dvory. „Dvory jsou jediné, které se nás v tabulce drží, když po prvním jarním kole na nás ztrácejí stále pouhé tři body,“ upozorňoval Kostka na bitvu, ve kterém bude v sázce šest bodů.

„Já si myslím, že duel zvládneme, naší kvalitou a vším co máme, tak Dvory přehrajeme a zvítězíme,“ přemítá nad sobotním duelem mladá puška Ostrova. „Máme jasný cíl, tím je divize,“ mluví za kabinu Ostrova, takže Dvory nečeká na ostrovském stadionu nic jednoduchého. „Navíc chceme udržet, co nejdéle naši úspěšnou sérii, takže do každého zápasu půjdeme na sto deset procent,“ dodal závěrem Kostka.