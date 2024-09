Novosedelský výběr zamířil do Drahovic, kde na něj vyrukovali mladíci v barvách slávistické rezervy, v roli lídra soutěže. A první poločas výběru ze Sokolovska vůbec nesedl, když překvapivě prohrával po 29 minutách 0:2. Po změně stran však dokázalo Nové Sedlo brankově odpovědět, když se v závěru dvakrát zapsal do střelecké listiny nestárnoucí středopolař Karel Kalina, který dotáhl duel po výsledku 2:2 do dělby bodů. Tím tak udrželo Sedlo nejen první příčku, ale také svou neporazitelnost.