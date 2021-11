To hlavní se zrodilo v sokolovském derby, ve kterém Chodov nepotvrdil roli favorita, když senzačně prohrál s Lomnicí. Smutek chodovských fotbalistů mohl být po překvapivé ztrátě dvojnásobný, když navíc přišli o první místo v tabulce.

Na to se po víkendu vyhoupl Vintířov, který taktéž plnil roli favorita, a to v souboji s předposledními Žluticemi. Jenže tentokrát to nebyl pohodový zápas, když hráči Vintířova zlomili houževnatého soupeře až rozhodující brankou v závěrečné minutě duelu.

Jen o skóre se drží na druhé příčce Hroznětín, který uspěl v derby na půdě karlovarské Lokomotivy, kde dosáhl na tříbrankovou výhru, a stále tak může pomýšlet na titul podzimního půlmistra soutěže.

V chebském derby, které bylo na programu ve Františkových Lázních, kam zamířil FC Cheb, se radovali z důležitého vítězství hosté, kteří se tak v tabulce dotáhli bodově právě na Františkovy Lázně.

Bod si připsalo na účet Nové Sedlo, které se představilo v derby na půdě Královského Poříčí. Tam se vše podstatné odehrálo až v závěrečné dvacetiminutovce, kdy oba týmy zaznamenaly po jedné brankové radosti.

Druhý pětibrankový příděl během čtrnácti dnů museli skousnout mladíci v trikotu rezervy karlovarské Slavie. Svěřenci slávistického trenéra Martina Karbuly tentokrát vyhořeli v souboji s Nejdkem, když naopak domácí po výhře udrželi kontakt se špičkou tabulky.

Bez deseti tisíc minut čekali na premiérové podzimní body fotbalisté Toužimi. Dočkali se. Ve dvanáctém kole doma uspěli v souboji s Novou Rolí, a byla z toho tříbranková výhra.

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ, 12. kolo

Vintířov – Žlutice 4:3 (2:2). Branky: 6. Havel Milan, 23. Prokop Roman, 56. Švandrlík Jakub (PK), 90. Juhár David – 2. Černý Václav, 17. Pěnkava Jan, 50. Křížek Jakub.

Františkovy Lázně – FC Cheb 0:3 (0:1). Branky: 24. Altman Václav, 63. Altman Tomáš, 70. Vondrášek Jiří (PK).

Královské Poříčí – Nové Sedlo 1:1 (0:0). Branky: 77. Unger Daniel – 80. Vican Josef.

Nejdek – Slavia Karlovy Vary B 5:0 (2:0). Branky: 3. Mandous Antonín, 38. Klopotovskyy Ruslan (vlastní), 69. Šupík Ondřej (PK), 78. Halapej David, 80. Schlosser Jiří.

Chodov – Lomnice 2:3 (1:2). Branky: 5. Kočí Lukáš, 53. Vachník Martin (PK) – 15. Štěpanovský Michal, 39. Polívka Matěj, 63. Lukeš Ondřej.

Loko Karlovy Vary – Hroznětín 1:3 (1:0). Branky: 35. Schönwalder Dalin – 72. Vodrážka Jiří (PK), 88. Stütz Jan, 90. Koch Tomáš.

Toužim – Nová Role 3:1 (2:0). Branky: 26. Marek Lukáš, 27. Řehák Daniel, 53. Očko Miroslav – 62. Neudert Filip.