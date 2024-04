Na trůn se tak po jednokolové absenci navrátilo béčko Slavie, které si s chutí zastřílelo, když Vintířovu načepovalo na svém stadionu pořádně hořkou dvanáctku. Hodně cennou výhru ukořistily Trstěnice, které se postavily na svém stadionu Královskému Poříčí, a nakonec z toho byla pětibranková výhra.

Trstěnický výběr tak na svém pažitu dosáhl na čtvrtou domácí výhru, které tentokrát byla lemována zlatem, jelikož Poříčí jen tak body nerozdává. Gólovou šou si užil v derby s Citicemi chodovský kanonýr Ondřej Frána, který měl prsty ve vítězství 5:1, ke kterému přispěl čtyřmi přesnými zásahy.

„Soupeř nám hrozil ze skvěle rozehraných standardních situací. Nicméně do vyložených gólových šancí, jsme se dostali my. Bohužel dva samostatné úniky jsme nevyužili. Už to vypadalo, že nebudeme mít střelecký štěstí, když se konečně trefil po dalším samostatném nájezdu Ondra Frána 1:0. Po gólu jsme převzali otěže zápasu a vytvořili si herní převahu,“ podotkl k dění na hřišti po první vstřelené brance trenér Chodova Jiří Frána.

„Po skvělém náběhu a centru následně skóroval, hlavou opět Ondra Frána, který tak udělal tečku za prvním poločasem. Do druhého poločasu jsme šli s plánem zahustit střed a být více na balónu, nepustit soupeře do hry. To se povedlo a brzy jsme šli do tříbrankového vedení. Následně pak ubývaly síly na obou stranách a hra ztratila na tempu. Soupeř z ojedinělého náběhu za obranu a po našem malém zaváhání snížil na 3:1. To mu na chvilku vlilo novou chuť a byla vidět vůle zápas otočit. Tím se ovšem otevřel pro nás prostor k brejkům, čehož jsme dokázali využít, když jsme přidali další dvě branky,“ podotkl k vítězství v derby chodovský kormidelník.

Další sokolovské derby opanovalo před svými fanoušky Nové Sedlo, které se postavilo Lomnici, když duel dotáhlo do výhry 4:2, čímž se stále drží v tabulce na dohled medailovým postům.

Naopak jarní část vůbec nevychází fotbalistům Hroznětína, když ve třech jarních duelech shodně museli skousnout prohru. Naposledy nestačili hráči Olympie na svém stadionu na rezervu mariánskolázeňské Viktorie, které podlehli 1:2.

„Utkání bylo oboustranně fotbalové, když jsme se hostům v prvním poločase vyrovnali jak fotbalově, tak i fyzicky. Kdybychom první půli vyhráli 3:0, nikdo by se nemohl divit. Po změně stran už byl soupeř lepší, měl více ze hry, když své šance na rozdíl od nás, dokázal využít, když pro mě je to hodně trpká prohra. Myslím si, že se hrál nadstandardní fotbal, který zbytečně a někdy nesmyslně brzdili sudí, svým tendenčním rozhodováním. Raději se k tomu nebudu vyjadřovat, jelikož každý na stadionu, si udělal obrázek sám, je to velká škoda,“ smutně poznamenal ke třetímu jarnímu klopýtnutí v řadě kouč Hroznětína Martin Karbula.

Zlaté tři body vyválčila karlovarská Lokomotiva, kterou los poslal na horkou půdu Toužimi. Tam ale výběr z Růžového Vrchu dokázal urvat výhru 1:0, která pro Lokádu byla třetí v soutěži na hřišti soupeřů.

Výsledky, 17. kolo:

Nové Sedlo – Lomnice 4:2 (3:2). Branky: 13. a 22. Radek Rychna, 35. Patrick Bílý, 53. Karel Kalina – 37. Zbyněk Joza (PK), 41. Jan Svěrák. Rozhodčí: Hoch – Lhotková, Coufal. ŽK: 5:4. Diváci: 150.

Hroznětín – Mariánské Lázně B 1:2 (1:0). Branky: 31. Kryštof Čejka – 50. Jindřich Musil, 80. Petr Šácha. Rozhodčí: Vu – Šebetka, Havlíček. ŽK: 2:2. ČK: 1:0 (82. Martin Burkyt). Diváci: 100.

Chodov – Citice 5:1 (2:0). Branky: 31. , 42. , 52. a 72. Ondřej Frána, 89. Petr Laur – 60. Ondřej Sedláček. Rozhodčí: Sieber – Procházka, Špaček. ŽK: 2:3. Diváci: 143.

Trstěnice – Královské Poříčí 5:2 (2:1). Branky: 19. Jiří Novák, 39.a 48. Marek Osvald, 83. Martin Petrášek, 91. Martin Štrupl – 45. Marek Klepáček, 89. Martin Staško. Rozhodčí: Hányš – Vu, Henych. ŽK: 2:2. Diváci: 150.

Slavia Karlovy Vary B – Vintířov 12:1 (5:1). Branky: 2. Vít Podivín, 14. a 77. Marián Geňo, 22. , 24. a 54. Giorgi Kharebashvili, 56. a 62. Jakub Gabriel, 67. Vasil Markovych, 75. Jan Mašata, 84. Kryštof Štípek – 31. Jan Plesník. Rozhodčí: Hodek – Kračmer, Šiška. ŽK: 3:1. Diváci: 50.

Ostrov B – Dvory 2:3 (1:1). Branky: 3. Jaroslav Zedníček (PK), 78. Matyáš Erlebach – 30. a 90. Jan Tolar, 82. Pavel Maňák. Rozhodčí: Sieber – Procházka, Hrnčál. ŽK: 4:3. Diváci: 250.

Toužim – Lokomotiva Karlovy Vary 0:1 (0:0). Branka: 63. Miloš Gojkovič. Rozhodčí: Jati – Šebetka, Jaroš. ŽK: 1:2. Diváci: 150.