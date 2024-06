Vítěz

FC Slavia Karlovy Vary

Postup do divize

nikdo

Sestup z divize

FK Hvězda Cheb

Sestup do I. A třídy

SK Toužim, TJ Sokol Citice, TJ Olympie Hroznětín

Postup do krajského přeboru

FK Baník Sokolov B, FC Františkovy Lázně