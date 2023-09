„V první půli jsme se dostali do vedení ve 40. minutě a domácí šli do deseti,“ připomněl Bulíček červenou kartu domácího Marka Kratochvíla. „I když jsme kluky upozorňovali, že to nic neznamená vstup do druhé půle se nám vůbec nepovedl, sice jsme vstřelili branku na 0:2, ale po snížení domácích nás podržel výbornými zákroky nás brankář Ondra Lysák,“ chválil výkon brankáře trenér Varů.