/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Jedenadvacáté kolo krajského přeboru se neslo vesměs v duchu derby. Na programu byly hned čtyři. V nich se dvakrát radovaly z výhry domácí týmy, jednou hosté a jednou se body po nerozhodném výsledku dělily.

Slavia Karlovy Vary B - Dvory 1:2 (1:1). | Video: Daniel Seifert

V CHODOVĚ SE BODY NAKONEC DĚLILY

Sokolovské derby svedlo proti sobě na stadionu Chodova tamní Spartak a o záchranu bojující Lomnici, která si nakonec odvezla po nerozhodném výsledku 2:2 velmi cenný bodový zisk. „Soupeř přijel hrát o všechno, a přesně podle toho vstoupil do zápasu. Prvních deset, patnáct minut byl živější,“ upozorňoval chodovský trenér Jiří Frána. Spartak však podržel brankář, a naopak to byl on, kdo brankově uhodil.

„Klid na naše nohy přinesl až gól na 1:0,“ narážel Frána na úvodní branku Zdeňka Rechtoríka z 16. minuty. Osmnáctiletý mladíček poté přidal i druhou branku Spartaku. „Bohužel jsme nepokryli při standardní situaci hráče, který do poločasu snížil na 2:1,“ litoval chodovský trenér kontaktní branky Lomnice, o kterou se zasloužil hrající kouč Zbyněk Joza. Po změně stran pak dokázali hosté Chodov gólově docvaknout, když se druhou brankou blýskl právě Joza.

„Druhý poločas byl už více boj než fotbal. My jsme se trápili, hosté vsadili vše na jednu kartu. Každý balón nakopli nahoru a prali se o vyrovnání, což se jim nakonec povedlo, nakonec byla remíza spravedlivá,“ přemítal po utkání kouč Spartaku.

KARLOVARSKÉ DERBY URVALY DVORY

Karlovarské derby hostil o víkendu dvorský stadion, kde si domácí prostředí vytvořila rezerva karlovarské Slavie, která si prohodila se Dvory pořadatelství. V zajímavé bitvě nakonec uspěly Dvory, které dosáhly na výhru 2:1.

„Slavia dorazila s namixovanou sestavou, o které jsme věděli, že bude mít kvalitu,“ narážel dvorský obránce Dalin Schönwälder na posily třetiligového A-týmu karlovarské Slavie, které vyztužily řady sešívaných.

„A to se potvrdilo, když v úvodu zápasu vstřelil soupeř první branku,“ poukazoval Schönwälder na gól Slavie z patnácté minuty, o který se zasloužil po spolupráci s Wikerem Geňo. Z vedení se však rezerva Slavie neradovala dlouho, když v 17. minutě bylo vyrovnáno.

„Po dvou minutách srovnal náš kapitán, což bylo velmi důležité,“ upozorňoval dvorský obránce na důležitou trefu Filipa Němce. Do konce prvního poločasu však již další branka nepadla. „Zápas byl vyrovnaný, šance si dokázali vytvořit jak slávisté, tak i my,“ připomněl Schönwälder šance, které však zůstaly nevyužity. Po změně stran pak přišel zlomový moment duelu v 67. minutě, kdy Dvory vstřelily druhou branku.

„Díky trefě Kuby Doška jsme šli poprvé v utkání do vedení,“ pochvaloval si obrat ve skóre Schönwälder. „Závěrečné desetiminutovka přinesla vyloučení slávistického hráče, které jsme ale nedokázali potrestat,“ narážel Schönwälder na stoprocentní tutovky Němce či Tolara, které zůstaly trestuhodně nevyužity.

„Každý na hřišti podal maximální výkon, makal jeden za druhého, díku tomu nám to přineslo tři body, chválil si důležitou výhru hráč Dvorů.

POŘÍČÍ ZABRALO, SMETLO VINTÍŘOV

Třetí jarní výhru bralo o víkendu Královské Poříčí, které uspělo v sokolovském derby, ve kterém slavilo jednoznačnou výhru 5:1 nad Vintířovem. „Do zápasu jsme šli v plné sestavě, takže naše hra vypadala o poznání lépe než v předchozích utkáních,“ poukazoval útočník Poříčí Daniel Unger.

„Do zápasu jsme vstoupili důrazně, plnili jsme si povinnosti, které jsme si před zápasem řekli. Soupeř, ale také nezačal úplně špatně, hned na začátku zápasu nastřelil tyčku a měl pár nebezpečných brejků, které ale neskončily gólem,“ vracel se k začátku utkání Unger.

„První gól utkání jsem zařídil já, a to nohou, kterou mám jen na opírání, takže radost byla o to dvakrát větší,“ řekl Unger s úsměvem ke své trefě z dvanácté minuty.

To ale nebylo ze strany Poříčí vše. „Další branku nám přinesla až penalta, kterou Jirka Šellong nekompromisně proměnil. Třetí gól přišel po krásném centru, kdy Kuba Jelínek zavěsil,“ narážel Unger na poločasové vedení Poříčí 3:0.

Po změně stran dokázali hosté vstřelit kontaktní branku, ale na to odpovědělo Poříčí dalšími dvěma zásahy. „Vintířov sice dokázal snížit na 1:3, ale poté přišel na hřiště Honza Vůjtěch, který nastoupil po roce a půl. Vůbec nešlo poznat, že měl tak dlouhou pauzu, když nám svou kvalitou velmi pomohl, a navíc vstřelil branku na 4:1,“ chválil si velký návrat Unger.

Vintířov poté neproměnil pokutový kop, čímž si stvrdil svůj osud. „Náš gólman Péťa Přibys penaltu zneškodnil a potvrdil svůj vynikající výkon. Výsledek nakonec upravil do konečné podoby na 5:1 Marek Kratochvíl. Chtěl bych vyzdvihnout náš týmový výkon a doufám, že ho budeme opakovat každý týden,“ přeje si útočník Poříčí.

TOUŽIM DOSÁHLA NA DESÁTOU VÝHRU

Roli favorita si vystřihla v bitvě s Novou Rolí Toužim, která potěšila své fanoušky vysokou výhrou 5:1. „Zápas byl jasně v naší režii,“ těšilo Miloslava Hoťka, útočníka toužimského výběru.

„I když první šanci měli hosté, tak my jsme si poté vytvořili spoustu brankových příležitostí, které jsme bohužel neproměnili,“ litoval Hotěk neproměněných šancí.

Nakonec si Toužim v prvním poločase vystřelila díky brankám Slivčáka a Hudce dvoubrankový náskok. Po změně stran si hosté vstřelili vlastní branku, a o další dvě se pak podělili toužimští kanonýři Svoboda a Hotěk.

„Myslím si, že pro hosty je 5:1 milosrdný výsledek,“ řekl k desáté výhře svého týmu Hotěk.

NOVÉ SEDLO POPRVÉ NA JAŘE DOMA PROHRÁLO

První domácí prohru v jarní části si připsali o víkendu na účet fotbalisté Nové Sedla, kteří nestačili na lídra z Ostrova, kterému po bojovném výkonu nakonec podlehli 0:3. „Kluci podali solidní výkon, i když prohra 0:3 je zasloužená,“ chválil výkon svých svěřenců i přes prohru předseda Nového Sedla Stanislav Suchý.

„Hosté sice měli více ze hry, ale neměli to vůbec jednoduché. Škoda dvou trochu hloupých gólů, které jsme dostali v prvním poločase,“ litoval Suchý dvou inkasovaných branek, které Nové sedlo inkasovalo v 17. a 27. minutě.

„Druhá půle bylo bojovná a vcelku vyrovnaná. Šance měly oba týmy. Třetí gól jsme dostali v samém závěru kdy jsme se snažili dát aspoň branku a hosté do otevřené obrany přidali gól, který stanovil výsledek utkání,“ poukazoval Suchý na třetí zásah Ostrova v 90. minutě. „Kluci si zaslouží pochvalu,“ dodal k utkání předseda klubu.

Výsledky, 21. kolo:

Královské Poříčí – Vintířov 5:1 (3:0). Branky: 12. Unger Daniel, 32. Šellong Jiří (PK), 45. Jelínek Jakub, 64. Vůjtěch Jan, 66. Kratochvíl Marek – 52. Havel Milan.

Hroznětín – Nejdek 2:1 (0:1). Branky: 54. Koch Tomáš, 69. Sýkora Milan – 17. Šilhan Matěj.

Chodov – Lomnice 2:2 (2:1). Branky: 16. a 25. Rechtorík Zdeněk – 29. a 57. Joza Zbyněk.

Nové Sedlo – Ostrov 0:3 (0:2). Branky: 17. Zedníček Jaroslav, 27. Toth Jakub, 90. Kostka Jakub.

Loko Karlovy Vary – Citice 0:1 (0:0). Branka: 83. Kopřiva Jiří.

Slavia Karlovy Vary B – Dvory 1:2 (1:1). Branky: 5. Geňo Marian – 17. Němec Filip, 67. Došek Jakub.

Toužim – Nová Role 5:1 (2:0). Branky: 31. Slivčák Libor, 45. Hudec Josef, 72. Karlík Michael (vlastní), 74. Svoboda Radek, 88. Hotěk Miloslav – 86. Heřman David.