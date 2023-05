/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Dvacáté kolo krajského přeboru přineslo o víkendu nejen nový gólový rekord sezony, ale také nejvyšší výhru, která prozatím v sezoně padla. Na programu byl také souboj úřadujícího mistra s loňským vicemistrem či překvapení kola, které se zrodilo na stadionu u Novorolského rybníka.

FK Ostrov - TJ Sokol Citice 15:0 (5:0). | Foto: Daniel Seifert

KRUTÁ PROHRA PRO VÝBĚR CITIC

V podzimní části Citice musely skousnout v bitvě s Ostrovem domácí prohru 0:10. V jarní odvetě však dopadly ještě hůře, když na ostrovském stadionu v hodně slátané utrpěly i přes bojovný výkon prohru 0:15.

„Je pravda, že v minulých zápasech, se nám v prvním poločase úplně nedařilo proměňovat šance, a tím odskočit soupeřům na větší gólový rozdíl, proto i ty zápasy nebyly z naší strany úplně ideální,“ narážel kapitán Ostrova Vojta Machek, kde je před duelem s Citicemi tlačila pověstná bota.

Týmu ze Sokolovska, který vstupoval do zápasu s jasným cílem, neinkasovat, se začal bortit plán již od 2. minuty, kdy poprvé inkasoval.

Zdroj: tvcom.cz

„Tentokrát nám to tam od začátku napadalo,tím jsme se uklidnili,“ pochvaloval si Machek pětibrankový příděl, který jeho tým soupeři během prvního poločasu přichystal. Ještě lépe si počínal Ostrov po změně stran, kdy přidal dalších deset branek, čímž tak Ostrováci protáhli svou vítěznou jízdu na devatenáct výher v řadě.

„Musím pochválit Citice, že i za takového stavu, ten zápas dohrály důstojně a férově,“ chválil šéf ostrovské kabiny výkon soupeře i přes krutou dvoucifernou prohru.

NOVÁ ROLE SI PŘIPSALA NA ÚČET PŘEKVAPENÍ

Pořádná euforie pohltila kabinu fotbalistů Nové Role po výhře 5:0 nad Královským Poříčím. „Pro nás jsou tyto body cennější než zlato,“ radoval se po utkání Jakub Karlík, brankář novorolského výběru. Důležitý krok k výhře udělala Nová Role již během prvního poločasu.

„Strašně důležité bylo, že jsme vstřelili již ve 3. minutě gól, to nás uklidnilo,“ připomíná Karlík první gólovou radost svého týmu. „Klíčový okamžik pak přišel ve 35. minutě, kdy šly oba týmy do deseti,“ narážel na předčasné odchody do šaten v podání Šťastného na straně Nové Role a Sotáka na straně Poříčí.

Po změně stran pak zažili Novoroláci nejlepší druhý poločas jarní části, když rozebrali tým hostů dalšími čtyřmi trefami. „Snad poprvé v sezoně jsme nepodcenili začátek a hru strhli na svoji stranu. Góly nás pak hodily do pohody a soupeři nezbývalo nic jiného než nakopávat balóny a doufat ,že se něco stane,“ přidával k zápasu Karlík, který zároveň obdržel od svého výběru vítězný dárek k šestadvacetinám, který v ten den oslavil.

„Jsme rádi, že jsme tento duel zvládli a dotáhli se na týmy před námi, takže do posledního kola, bude o co hrát,“ upozorňoval závěrem strážce novorolské svatyně

LOMNICE MÁLEM DOJELA NA KONCOVKU

Šancí na dva zápasy, přesto pouze nerozhodný výsledek 2:2 a jednobodový zisk. Lomnici v bitvě s karlovarskou Lokomotivou zradila koncovka. „Ubojované utkání,“ zklamaně se vracel k duelu lomnický trenér Zbyněk Joza. „Stále nás trápí zakončení a stojí nás to body,“ hořekoval nad mizernou koncovkou.

A vím, o čem mluví. Lomnice se prala v prvním poločase nejen se soupeřem, ale také zakončením. „V prvním poločase to byl znovu z naší strany koncert v neproměňování šancí,“ kroutil nevěřícně hlavou Joza. „Soupeř se na konci poločasu trefil z poslední šance a prohrávali jsme 1:0,“ podotkl k prvnímu dějství kouč Lomnice.

„Povedlo se nám sice srovnat, ale vzápětí po rychlé akci jsme prohrávali. V závěru utkání jsme dokázali už jen srovnat na 2:2, ale víc už nic,“ přidával svůj pohled na druhý poločas, který přinesl v režii Lomnice dobývaní branky soupeře, které dokázali zúročit hráči ze Sokolovska pouze ve dvě brankové radosti.

MLADÍCI SLAVIE SLAVILI CENNOU VÝHRU

Desátou výhru si připsali na účet o víkendu mladíci v trikotu rezervy karlovarské Slavie. Ta se však nerodila na půdě Nejdku, tedy posledního týmu tabulky, lehce. Navíc po prvním poločase museli překvapivě dohánět sešívaní jednobrankové manko.

„Kluky musím pochválit hlavně za druhý poločas, i v tom prvním jsme měli dvě gólovky otevřít skóre, ale dostali jsme branku jako první. Na můj vkus jsme málo běhali a nebyli aktivní jak jsme si řekli,“ načal své hodnocení karlovarský trenér Martin Bulíček.

To po změně stran zažil Nejdek pořádný šok, když v 58. minutě dokonali slávisté obrat, když vedli 3:1. To, ale nebylo ze strany sešívaných vše, když nakonec přidali další dvě trefy, když nakonec slavili výhru 5:2.

„Ve druhém poločase jsme předvedli výborný běžecky výkon a vstřelili pět branek,“ pochvaloval si Bulíček. „Takže za druhý poločas klukům velká pochvala a radost ze zisku dalších tři bodů, a hlavně radost jakým způsobem jsme je získali,“ radoval se z desátého tříbodového zisku karlovarský kouč.

Výsledky, 20. kolo:

Vintířov – Hroznětín 2:3 (1:3). Branky: 17. Plesník Jan, 56. Šimek Zdeněk – 16. Vodrážka Jakub, 18. a 36. Sýkora Milan.

Nová Role – Královské Poříčí 5:0 (1:0). Branky: 3. , 62. a 75. Neudert Filip, 53. a 73. Heřman David.

Ostrov – Citice 15:0 (6:0). Branky: 2. a 32. Zedníček Jaroslav, 13. , 41. , 68. a 86. Machek Vojtěch, 17. , 56. , 58. a 60. Kostka Jakub, 29. , 63. a 65. Novotný Milan, 70. Šupík Ondřej, 82. Jankovský Lukáš.

Lomnice – Loko Karlovy Vary 2:2 (0:1). Branky: 61. Novák Lukáš, 76. Joza Zbyněk – 44. Mahr Vojtěch, 68. Gojkovič Miloš.

Nejdek – Slavia Karlovy Vary B 2:5 (1:0). Branky: 19. Sedlak Kristian, 81. Halapej David – 46. Drda Milan, 54. , 58. a 73. Chyla Štefan, 90. Tetur Jan.

Dvory – Chodov 2:1 (1:1). Branky: 6. Němec Filip, 60. Tolar Jan (PK) – 23. Frána Ondřej (PK).

Nové Sedlo – Toužim 0:0 (0:0).