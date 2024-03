Fotbalisté z Růžového Vrchu nevstoupili do duelu s rezervou Mariánských Lázní vůbec dobře, nejenže během první půle dvakrát inkasovali, ale také šli do desíti, když předčasně pod sprchy musel brankář René Karfiol.

„Do utkání jsme šli s odhodláním na našem stadionu konečně bodovat a zlomit dlouhou sérii proher. Věděli jsme, že soupeř má mladý tým, který hrozí hlavně ze standardních situací a rychlých přechodů do útoku. Do zápasu jsme vstoupili dobře, měli více ze hry, soupeř se jen sporadicky dostával na naši polovinu. Bohužel přišel první roh, ze kterého jsme inkasovali. Další rána přišla ve 29. minutě, kdy po dlouhém nákopu šel útočník Mariánek sám na brankáře. Po faulu na něj následoval pokutový kop a červená karta. Do branky tam musel hráč z pole a my rázem prohrávali 0:2,“ popisoval dění v prvním poločase kapitán Lokomotivy Jakub Kolář.

To po změně stran přidala Lokomotiva na obrátkách a dokázala duel dovést do dělby bodů, když nakonec urvala remízu 2:2.

„Do druhé půle jsme šli s odhodláním, ač v oslabení, něco s utkáním udělat. Po pár šancích, jsme se dostali i my do situace, kdy náš hráč mohl dávat do prázdné branky, kdy soupeřův brankář tuto šanci zmařil faulem a pískala se penalta, kdy brankář obdržel překvapivě pouze žlutou. Z penalty jsme snížili na rozdíl branky, což nám vlilo novou krev do žil. Vytvořili jsme si velký tlak, který jsme zužitkovali v 88. minutě srovnáním na 2:2. Na tým jsem hrdý, že i po takové první půli ukázal srdce a touhu srovnat prohraný zápas, kdy si sáhl na dno sil,“ doplnil k duelu Kolář.

CITICE UDEŘILY V 90. MINUTĚ

Úspěšně do jarní poloviny přeboru vstoupily Citice. Ty dokázaly naplno bodovat na půdě Hroznětína, odkud si odvezly výhru 2:1, když ji obstaral v 90. minutě mladíček Viktor Marek. Bonus? Citice opustily poslední příčku. „Do zápasu s Hroznětínem jsme nastoupili s jasným cílem, odvézt si pokud možno všechny body, tím tak soupeři vrátit podzimní prohru na našem hřišti. Od první minuty to bylo bojovné utkání plné tvrdých soubojů, ne však zákeřných. První půle nenabídla divákovi nic extra zajímavého, domácí měli mírnou převahu, kterou ale nedokázali využít, párkrát nás podržel brankář, který chytal výborně. Druhý poločas se nám vyvedl lépe. Soupeře jsme trošku zatlačili a po standardní situaci si našel odražený balón David Drabík a míč uklidil k tyči. Poté se hra rozkouskovala, oboustranně přišlo pár tvrdších zákroků a po jednom nepřehledném přerušení hry, se domácím po centru ze strany podařilo skórovat. Domácí to nakoplo a přišla pasáž, kdy jsme mohli dostat branku, možná dvě. Následovalo vyloučení našeho obránce Martina Matty, který přerušil slibnou akci domácích a v následné strkanici neudržel nervy na uzdě domácí hráč, který musel také předčasně do sprch. Poté se hra vyrovnala. V závěru utkání se nám podařilo po pěkné kombinaci a krásné individuální akci Víti Marka skórovat na konečných 2:1. Na to domácí už nestihli zareagovat, čímž jsme si tak odvezli hodně cenné tři body, které nebudou domácí na svém hřišti jen tak rozdávat,“ shrnul vítězné utkání citický předseda Petr Širochman.

DVORY NASÁZELY BŮRA CHODOVU

Úspěšný vstup zaznamenaly do jarní poloviny soutěže také Dvory, které se na úvod představily v Chodově. Právě pro některé hráče byl duel se Spartakem srdeční záležitostí. A nebylo divu. V minulosti totiž hned několik hráčů oblékalo právě dres Chodova. Spartakovci však museli po prvním poločase dohánět dvoubrankové manko, ale proti dobře hrajícím Dvorům, to byl náročný úkol. Navíc dvorský výběr svou převahu dokázal vyjádřit i brankově, když nakonec dosáhl na výhru 5:0. „Do zápasu jsme šli s cílem, že chceme naplno bodovat. První zápas vždy nevyzpytatelný, navíc je Chodov doma silný, takže jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého, ale od začátku zápasu jsme kontrolovali hru, a podle mě zaslouženě vyhráli,“ řekl k utkání kapitán Dvorů Filip Němec, který k pětibrankovému vítězství přispěl dvěma zásahy.

SLAVIA ZLOMILA SEDLO PO ZMĚNĚ STRAN

Vítězně vkročila do druhé poloviny jarní části rezerva karlovarské Slavie. Tu čekal na úvod šlágr kola, ve kterém hostila Nové Sedlo, se kterým musela po první polovině dohánět jednobrankové manko. Po změně stran sešívaní třemi góly nakonec houževnatého soupeře zlomili, čímž si na konto připsali výhru 3:1. „První utkání jsme zvládli výsledkově, ale herně se nám nedařilo jak jsme chtěli. V prvním poločase jsme hráli přesně naopak, jak jsme si řekli v kabině. Až druhý poločas snesl nějaké měřítko. Hodně nám pomohli střídající hráči, když se nám podařilo dát tři branky, čímž jsme zápas otočili jako už poněkolikáté. Musíme se hodně zlepšit a výkon jako ve druhé půli zopakovat od začátku utkání. Teď nás čeká asi nejtěžší soupeř, a to Dvory, tam musíme udržet tempo a koncentraci po celých devadesát minut,“ řekl k úspěšné premiéře v jarní části kouč Slavie Martin Bulíček.

Výsledky, 15. kolo:

Slavia Karlovy Vary – Nové Sedlo 3:1 (0:1). Branky: 48. Tomáš Pelech (vlastní), 58. Filip Zeronik, 88. Giorgi Kharebashvili – 4. Lukáš Macák. Rozhodčí: Jati – Nehasil, Jaroš. Bez karet. Diváci: 60.

Chodov – Dvory 0:5 (0:2). Branky: 12. a 80. Jan Tolar, 21. Pavel Maňák, 73. a 78. Filip Němec. Rozhodčí: Špaček – Tichota, Nový. ŽK: 1:1. Diváci: 150.

Hroznětín – Citice 1:2 (0:0). Branky: 63. Dominik Verebely – 52. David Drabík, 90. Viktor Marek. Rozhodčí: Vokoun – Vu, Pacelt. ŽK: 2:4. ČK: 1:1 (71. Jakub Vodrážka – 71. Martin Matta). Diváci: 70.

Trstěnice – Vintířov 6:2 (2:0). Branky: 3. a 86. Jiří Novák, 15. a 64. Pavel Hraško, 56. a 59. Jiří Buday – 68. Roman Body, 70. Filip Galla. Rozhodčí: Vu – Lhotková, Topinka. ŽK: 1:1. Diváci: 150.

Lokomotiva Karlovy Vary – Mariánské Lázně B 2:2 (0:2). Branky: 77. Jakub Kolář (PK), 88. Ondřej Vošmik – 12. Dominik Tříska, 30. Jan Holeček (PK). Rozhodčí: Coufal – Nehasil, Pacelt. ŽK: 1:2. ČK: 1:0 (29. René Karfiol). Diváci: 60.

Ostrov B – Lomnice 5:2 (1:1). Branky: 19. , 48. a 79. Jaroslav Zedníček, 52. Šimon Franc (PK), 89. Vojtěch Majer – 6. Michal Štěpanovský, 82. Filip Tošovský. Rozhodčí: Šmat – Talpáš, Melničuk. ŽK: 2:2. Diváci: 90.

Toužim – Královské Poříčí (přeloženo, 8. května, 15.00).