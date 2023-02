Poprvé se měnil ukazatel skóre na ostrovské umělce v 10. minutě, kdy fauloval lounský brankář v pokutovém území Milana Novotného a následný pokutový kop pak se štěstím propasíroval do lounské svatyně Jakub Kostka.

Do konce prvního poločasu se Ostrov dočkal i druhé branky, o tu se zasloužil Ondřej Šupík, který brankově potrestal chybnou rozehru lounského brankáře, ale rozdíl mohl být ve skóre vyšší, když ještě Ostrováci nedokázali brankově zúročit další slibné šance.

I po změně stran se obraz hry nezměnil, když lídr krajského přeboru Karlovarského kraje byl lepším týmem, a to potvrdil dalšími přesnými trefami. Po rychlém přechodu do útočné fáze a následném parádním vysunutí Tomáše Bursíka upaloval osamocen na branku soupeře Jakub Kostka, který prostřelil v 68. minutě v šestnáctce hostů vše co mu stálo v cestě, když svou střelu uklidil přesně k levé tyčce lounské branky.

To ale nebylo ze strany Ostrova vše, když jeho hráči si následně vytvořili šancí na čtyři zápasy, ale zúročit pak dokázali pouze jednu, a opět to bylo po rychlém přesunu na polovinu Loun, kterou po spolupráci s Kostkou přetavil ve čtvrtou branku Vojta Machek. Louny tak musely skousnout po porážce s karlovarskou Slávií 1:3, další prohru tentokrát 0:4.

A to celek ze Středočeského kraje čeká ještě duel s třetiligovým Sokolovem či Novou Rolí. Naopak Ostrov poprvé během zimní přípravy udržel čisté konto a v sobotu 11. února, se představí v dalším náročném duelu na půdě divizního účastníka chebské Hvězdy, kde bude duel zahájen v 10.30 hodin.

FK Ostrov – FK SEKO Louny 4:0 (2:0). Branky: 10. a 68. Kostka Jakub (1 PK), 31. Šupík Ondřej, 81. Machek Vojta. Rozhodčí: Hoch – Pachtová, Jaroš. Diváci: 20. FK Ostrov: Sütto (46. Macura) – Janda, Sýkora, Řehák (46. Toth), Liška (46. Mestl) – Bursík, Machek, Kiš (46. Franc), Kostka, Šupík (46. Dušek) – Novotný (46. Slavík). Trenér: Karel Tichota.