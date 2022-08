Kandidáti na triumf? Vintířov a také nováčci Ostrov či Dvory

„Je pravda, že když jsem v Ostrově hrál, už v týmu byli Dušek, Kobera, Vrba, Liška nebo Novotný. Další hráče jsem trénoval ve Varech nebo v Sokolově. Do začátku soutěže bude dostatek času, abych poznal i zbytek týmu,“ je si vědom Tichota. Dalším důležitým aspektem bylo, že Ostrov udržel i přes sestup vesměs celý exdivizní kádr pohromadě.

„V tomto udělalo vedení klubu dobrou práci,“ chválil si kouč Ostrova. „Mělo to vzhledem k sestupu těžké, je hodně týmů, kterým se v takové situaci kádr skoro rozpadne. Když jsem mluvil po sestupu s hráči, tak jsem z nich cítil zodpovědnost za nepovedenou sezonu, chtěli zůstat a v dalším ročníku se probojovat zpět do divize,“ narážel Tichota na ochotu hráčů navrátit zpět do Ostrova divizní soutěž.

Zkušený a náročný trenér si proto zakládá na divizním módu, co se týče tréninkových jednotek, a ten by chtěl i v krajském přeboru zachovat. „Bavili jsme se o tom již před prvním tréninkem. Samozřejmě hrát divizi nebo krajský přebor je velký rozdíl. Přesto budeme chtít zachovat stejný model jako v divizi, to znamená tři tréninky v týdnu plus utkání,“ upozorňoval Tichota na vytížení, které hráči budou během sezony absolvovat. Navíc tým může do začátku soutěže ještě některý hráč posílit, což by ještě více přidalo Ostrovu na kvalitě.

„Nějaké odchody tam jsou, takže možná ještě někdo do startu soutěže přijde. Na druhou stranu kádr svou kvalitu má, takže bychom se zaměřili na hráče do základní sestavy,“ nebrání se Tichota dodatečnému posílení týmu.

Ostrov bude vstupovat do podzimní části krajského přeboru s nálepkou favorita a horkého kandidáta na postup do divize. „Tyto prognózy před začátkem soutěží mě nechávají zcela chladným,“ řekl s úsměvem Tichota. „Nikdo pořádně nezná kádry jednotlivých týmů atd. Samozřejmě si jsme vědomi, že na nás jako na tým, který spadl z divize, bude směřovat větší pozornost, každý se bude chtít proti nám vytáhnout, musíme s tím počítat,“ varuje kouč Ostrova.

„Byl bych rád, aby se nám podařil vstup do podzimní části a po jejím konci jsme byli na takové pozici, která nám bude průběžně zaručovat postup,“ dodal závěrem k cíli Tichota.

FK Ostrov

Brankáři: Lukáš Macura (88), Michal Süttö mladší (00). Obránci: Petr Řehák (88), Jakub Janda (92), Ladislav Mestl (96), Jan Sýkora (02), Jan Liška (78), Nutsu Stan (00), Jakub Toth (98). Záložníci: Vojtěch Machek (90), Michal Kobera (93), Jakub Vrba (93), Miroslav Hackl (01), Lukáš Jankovský (91), Tomáš Bursík (00), Jakub Dušek (89), Jakub Kostka (01). Útočníci: Jaroslav Zedníček (01), Milan Novotný (91).

Odešli: Dominik Vaněček (Slavia Karlovy Vary), Jakub Lattisch (Pila), Farid Sammy (FK Nejdek), Hron Matyáš (Německo).

Trenéři: Karel Tichota, Michal Süttö, Jan Micanka, vedoucí mužstva: Ivan Filip, masér: Jaroslav Lorenc, předseda klubu: Ing. Pavel Bursík.