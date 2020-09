„Do utkání jsme šli s cílem neprospat začátek, ale to se nám moc nepovedlo,“ narážel Ondřej Frána na inkasovanou branku v 9. minutě.

„Dělali jsme zbytečné chyby, nehrál nám střed,“ poznamenal Frána k utkání, ve kterém musel jeho výběr smazávat po druhé trefě chebského FC dvoubrankové manko. „Následně po neproměněném pokutovém kopu jsme začali trošku hrát a do poločasu srovnali,“ připomněl Frána první gól Radka Bečváře po standardní situaci a následně úspěšně provedený pokutový kop v jeho podání. „To, že jsme vyrovnali do konce poločasu, nám pomohlo, jelikož jsme šli do druhé půle namotivovanía hladoví po třech bodech,“ vysvětloval chodovský hráč. Jenže po změně stran přidal soupeř z Chebu třetí gól a Chodov opět musel dotahovat.

„Chtěli jsme všechno uhrát, všude být a z toho pramenily chyby, po penaltovém zákroku jsme inkasovali potřetí,“ popisuje dění ve druhém dějství Frána.

„Nesklopili jsme hlavy a dál bojovali a to se nám vyplatilo, když jsme postupně přidali dalších pět branek,“ pochvaloval si bojového ducha týmu Frána, který se čtyřikrát ve druhém poločase radoval ze vstřelené branky. Chodov tak i přes nepříznivý stav dosáhl na cennou výhru.

„Každá výhra je cenná, ale tato je specifická tím, že nás posílila jako tým, protože jsme hráli jeden za druhého,“ poukazuje Frána. Právě on byl s pěti góly ústřední postavou chodovského výběru.

„Vzpomínám si, že když jsem hrál v Teplicích, tak jsem se taky ukopl pětkrát šestkrát v jednom utkání. Kolik to bude do kasy, to nevím, protože ceník na tolik gólů nemáme, ale pět gólů? Vím, že to nebude za nějaké drobné,“ dodal závěrem hráč s číslem deset na zádech.