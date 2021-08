Krajský přebor I. kolo

Nejdek – FC Cheb 6:3 (1:2). Branky: 21. a 80. Lutsak Viktor, 52. Schlosser Jiří, 78. Šilhan Matěj, 82. Satýnek Patrik, 88. Šupík Ondřej – 29. a 45. Šiman Václav, 74. Eschler František.



Františkovy Lázně – Žlutice 3:2 (1:1). Branky: 37. Klokočník Petr, 78. Hibler Lukáš, 83. Eisenreich Jindřich – 31. a 81. Slivčák Libor.



Vintířov – Lomnice 6:1 (4:0). Branky: 19. Čtrnáct Martin, 26. , 26. a 75. Švandrlík Jakub (1 PK), 38. Noháček Václav, 67. Štěpánek Jiří – 87. Ptáček Tomáš.



Loko Karlovy Vary – Chodov 1:3 (1:1). Branky: 20. Kolář Jakub (PK) – 11. Vachník Martin, 74. Kočí Lukáš, 91. Fröhlich Kristián.



Slavia Karlovy Vary B – Nové Sedlo 0:1 (0:0). Branka: 60. Macák Lukáš.



Baník Královské Poříčí – Nová Role 3:5 (1:3). Branky: 12. Rozsíval Jiří, 65. Bereczký Tomáš (pen.), 90. Číž Vladimír – 16. a 45. Chlup Tomáš, 42. a 90. Neudert Filip, 58. Koudelka Tomáš.



Toužim – Hroznětín 0:1 (0:1). Branka: 33. Hořt Lukáš.

To největší se zrodilo na půdě Královského Poříčí, tedy vítěze dvou posledních ročníků. Poříčí přišlo o svou neporazitelnost, když naposledy prohrálo soutěžní zápas 28. září 2019 v derby v Chodově, kde padlo 1:2.

„Do Poříčí jsme nejeli v optimálním složení, když nám chybělo hned několik hráčů,“ prozrazuje trenér Nové Role Petr Vakeš.

I samotné utkání načalo lépe favorizované Poříčí, které poslal do vedení ve 12. minutě Jiří Rozsíval.

Z vedení se však domácí radovali jen krátce, když v 16. minutě bylo vyrovnáno zásluhou Tomáše Chlupa. „To bylo pro nás hodně důležité,“ zdůrazňuje Vakeš.

A ví, o čem mluví. Posléze totiž do konce prvního poločasu přidali hráči Nové Role další dvě trefy, o které se podělili Filip Neudert a Tomáš Chlup.

„Velmi dobře jsme zvládli závěr prvního poločasu, když jsme skórovali ve 42. a 45. minutě,“ chválil si Vakeš.

Po změně stran to paks Poříčím vypadalo bledě, když Nová Role přidala čtvrtou branku, pod kterou se podepsal úspěšný střelec Tomáš Koudelka.

„Chtěli jsme navázat po změně stran na první poločas, a to se nám povedlo,“ upozorňuje trenér Nové Role.

Pak ale na pořad přišly velké chvíle Poříčí, za které se gólově prosadily dvě posily Tomáš Bereczký, který proměnil pokutový kop, a závěru duelu se zapsal do střelecké listiny Vladimír Číž.

Tečku však za utkáním udělal v podobě své druhé branky novorolský Filip Neudert, který stvrdil výhru svého týmu na konečných 5:3.

„Poříčí sice bylo více na míči, ale my vsadili na brejky, za kterých jsme si vytvářeli šance a dokázali některé zúročit. Pro nás je to velmi úspěšný start do podzimní části, jsme moc rádi, za výhru,“ říká závěrem k cenné výhře trenér Nové Role.

I v dalších utkáních si pak fanoušci přišli na své. Vysokou výhru slavil Nejdek, který na svém stadionu zlomil odpor fotbalistů FC Cheb až v závěrečné desetiminutovce, během, které Chebanům nasázel tři z celkových šesti branek.

Cennou výhru si připsal na konto Chodov, který se představil na Růžovém Vrchu v souboji s karlovarskou Lokomotivou, když tento duel vyhrál díky dvěma ranám ve druhém poločase.

Vysokou výhrou potěšil své fanoušky Vintířov, který uspěl v derby s Lomnicí a nadělil jí šest gólů. Pravou nohou vstoupili do podzimní části také fotbalisté Františkových Lázní, kteří v domácím prostředí uspěli v souboji se Žluticemi.

Dařilo se i hráčům Nového Sedla, které fotbalový los nasměroval do Drahovic, kde se jim postavila rezerva karlovarské Slavie. Tu nakonec porazili jedinou přesnou ranou.

Hubenou, ale o to cennější výhru zaznamenal Hroznětín, kterého k tříbodovému zisku v Toužimi stačila jediná trefa.