Navíc dvorský výběr musel po brance chodovského Daniela Macka smazávat jednobrankové manko, na což nebyl zvyklý. To se nakonec povedlo, když v závěru prvního poločasu gólově uhodil právě Filip Němec. Po změně stran pak pošilhávaly oba týmy po výhře, ale nakonec další branka napadla. „Chodov se na nás dobře připravil, za to mají pochvalu, ale tohle je o nás, my musíme chtít a víc běhat, jít si víc za vítězstvím, to mi od nás chybělo,“ doplnil k první ztrátě v podzimní části šéf dvorské kabiny.

Naopak skvělou jízdu si užívají fotbalisté Královského Poříčí, kteří po víkendu mají na svém kontě již třetí výhru v řadě, čímž jsou jediným týmem v soutěži, který je stoprocentní. Na svém stadionu porazili ve šlágru kola Toužim 5:0.

„Skoro celý zápas jsme měli pod kontrolou, kromě prvních deseti minut druhého poločasu, kde jsme po vedení 3:0 po první půli ztratili trochu koncentraci,“ poukazoval kapitán Poříčí Jiří Šellong na malý herní výpadek, který jeho tým během duelu potkal. „Dobře jsme celý zápas kombinovali, drželi míč, vytvářeli si šance. Zápas hodnotím velmi pozitivně a doufám, že se nám bude dařit i nadále,“ přeje si Šellong prodloužení vítězné série.

Kousek od druhého vítězství bylo Nové Sedlo, které přišlo o vítěznou radost až v závěru utkání v bitvě s rezervou karlovarské Slavie, se kterou nakonec remizovalo 3:3. „První poločas jsme zvládli dobře a vyhráli ho 3:1,“ připomněl předseda Nového Sedla Stanislav Suchý na vydařenou osmiminutovku, během které jeho výběr vstřelil sešívaným tři branky. „Po změně stran nám trochu došli síly a Slavia byla celý druhý poločas lepším a běhavějším mužstvem. My jsme nevyužili několik dobrých brejků a mladíci Varů nás za to potrestali dvěma góly,“ narážel na závěr utkání, během kterého Nové Sedlo inkasovalo dvě branky. „Remízu si hosté za druhý poločas zasloužili,“ uznával Suchý.

Druhé vítězství přihodila na svůj podzimní účet rezerva Ostrova, která uspěla v přestřelce na půdě Lomnice, kde nakonec vyhrála 5:3. „Hned v úvodu utkání se nepříjemně zranil hráč soupeře. Tímto mu přeji brzké uzdravení, doufám, že to nebude nic vážného,“ připomněl kapitán Ostrova Jan Liška, nepříjemnost v úvodu duelu.

„Od začátku jsme byli více na balonu a trpělivě jsme kombinovali a snažili se dostat do defenzivy domácích. Šancí jsme si vytvořili dostatek, ale zkušený Zbyněk Joza trestal naše chyby, takže jsme v prvním poločase vždy pouze dotahovali,“ popisoval dění v prvním poločase, po kteréms e šlo do kabin za stavu 2:2. „Druhý poločas se nesl ve stejném duchu, kdy jsme opět hráli kombinačně a domácí hrozili po standardkách. Musím pochválit všechny naše hráče, kteří nepřestali hrát naší hru a díky trpělivosti jsme v posledních deseti minutách rozhodli o výsledku utkání,“ neskrýval radost po druhém vítězství v nové sezoně Liška.

Rezerva Mariánských Lázní, která plní roli nováčka, zvládla i druhé domácí utkání v řadě za sebou, když porazila karlovarskou Lokomotiva přesvědčivě 5:0. Zadařilo se také Trstěnicím, které taktéž tvrdí roli nováčka soutěže, když si připsaly premiérové body, které byly tři, když na půdě Vintířova slavily vítězství 3:1. Druhou výhru v soutěži urval Hroznětín, který slavila na půdě Citic vítězství 2:0.

Výsledkový servis:

Královské Poříčí – Toužim 5:0 (3:0). Branky: 20. Borek Tomáš (vlastní), 29. a 70. Kratochvíl Marek, 41. Šellong Jiří, 54. Friml Viktor.

Dvory – Chodov 1:1 (1:1). Branky: 44. Němec Filip – 21. Macek Daniel.

Mariánské Lázně B – Lokomotiva Karlovy Vary 5:0 (2:0). Branky: 12. Kafka Vladimír, 16. Luhan Jan, 74. a 76. Bártl Adam, 82. Šlajs David.

Vintířov – Trstěnice 1:3 (0:2). Branky: 86. Body Roman – 10. Hraško Pavel, 39. Pořádek Roman, 49. Synek Ondřej.

Lomnice – Ostrov B 3:5 (2:2). Branky: 12. a 29. Joza Zbyněk (1 PK), 76. Novák Lukáš – 17. Rašman Martin, 43. a 60. Šupík Ondřej, 80. Toth Jakub, 90. Fabry Denis.

Nové Sedlo – Slavia Karlovy Vary B 3:3 (3:1). Branky: 32. Macák Petr, 34. Vican Josef, 39. Šebl Patrik – 25. Šebl Patrik (vlastní), 69. a 90. Hofman Tomáš.

Citice – Hroznětín 0:2 (0:2). Branky: 39. a 43. Eret Jan.