„Určitě jsme spokojeni, ale mohli jsme mít o nějaký ten bod víc, a proto jsme rádi, že se nám vcelku daří,“ s úsměvem hodnotil úspěšnou bilanci Hroznětína trenér Milan Pokrupa.

Naposledy Hroznětín dosáhl na tři body, když potěšil své fanoušky domácí výhrou 5:1 nad výběrem Žlutic. „Žlutice však nehrály vůbec špatně, snažily se o kombinační fotbal, byly dobré ve hře dopředu, i když dozadu jim to pak vázlo,“ netradičně chválil výkon soupeře Pokrupa. Rozhodující byla úvodní sedmnáctiminutovka v podání Hroznětína, který během ní vstřelil soupeři čtyři branky. „Po dlouhé době jsme měli k dispozici Kocha, Hořta a Luláka. To se pak odrazilo i v utkání, když právě Koch nastřílel soupeři tři branky. Prakticky co šlo na bránu, to tam padlo,“ narážel Pokrupa na vedení 5:1 po prvním poločase.

I po změně stran si jeho tým vytvořil několik brankových příležitostí, ale jakoby si v prvním poločase vystřílel gólový prach.

„Po změně stran jsme si vytvořili tři, čtyři šance, ale brankově už jsme nebyli produktivní, tak jako v prvním poločase, i přesto jsme odehráli velmi dobré utkání,“ vypočítával hroznětínský kormidelník.

Před sebou mají hráči Hroznětína sobotní duel, ve kterém se představí na půdě Františkových Lázní, tedy souseda v tabulce. Drží se na páté příčce a Hroznětín na něj ztrácí tři body.

„Bude to hodně těžké utkání, ale samozřejmě chceme dosáhnout na nějaký bod. Rozhodne se však na hřišti,“ dodal na závěr Pokrupa.