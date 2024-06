/FOTOGALERIE/ Po zpackaném podzimu, kdy se Dvory překvapivě v krajském přeboru výsledkově trápily, přišel v jarní části velký obrat. Dvorský výběr pod taktovkou trenéra Jaroslava Šimků totiž ničil jednoho soupeře za druhým, čímž tak dosáhl na konečné třetí místo.

Fotbalový univerzál Dvorů Jan Staněk, má před sebou další velkou výzvu. Od nové sezony povede Dvory v roli trenéra. | Foto: Daniel Seifert

A nemuselo zůstat pouze u toho. „Je to tak. Na podzim byla velká marodka, která se nám nakonec vymstila při konečném zúčtování. Určitě, nebýt této marodky, tak jsme mohli pomýšlet na triumf v soutěži,“ říká k právě skončené sezoně dvorský univerzál Jan Staněk. Právě ostřílený harcovník vymění v nové sezoně, hráčský trikot za ten trenérský, nejen o tom jsme si s jedním z nezkušenějších hráčů povídali.

Honzo, nechybělo moc a mohli jste dosáhnout na titul vicemistra, na který jste nakonec ztratili pouhý bod…

Moc nechybělo to je pravda, ale i tak to byla jízda (úsměv).

Jako jeden z mála týmů jste v jarní části neokusili hořkost porážky, když jste brali dvanáct výher a jeden nerozhodný výsledek, což je velmi zdařilá bilance…

Jarní část byla krásná, škoda, že na podzim byla velká marodka a zranění.

Navíc se týmu dařilo i gólově, o čemž svědčí i umístění dvou hráčů v nejlepší trojce kanonýrů soutěže…

Něco tam napadalo to je pravda. Osobně jsem rád, že jsme Němu dotáhli na první místo, i když to bylo někdy těžké (smích).

Nebýt tedy nepovedeného podzimu, mohli jste pomýšlet na fotbalový trůn, souhlasíte?

Souhlasím, je to škoda, ale věříme, že to příští sezónu napravíme.

I když jste skončili na třetím místě, byla možnost postoupit do divize, ale toto téma asi nebylo na programu dne?

Možnost tady byla, ale pro nás v tuto chvíli nereálná.

Po skončení sezony překvapivě ukončil angažmá ve Dvorech trenér Jaroslav Šimků, kterého byste měl nahradit na trenérském postu, musel jste tedy dlouho nad nabídkou přemýšlet?

Je to tak, Jarda Šimků na postu trenéra skončil, ale v klubu rozhodně nekončí. Udělal pro klub hodně a doufám, že ještě udělá. Chtěl bych mu tímto za vše poděkovat, nebýt jeho, Dvory nejsou tam, kde jsou. Takže ještě jednou Jaroušku díky. Co se týče nabídky, tak jsem chvilku o ní přemýšlel, jelikož jsem měl v plánu, trénování vzít o trošku déle, ale moc se na to těším.

Vy jste, ale vždy dával na hřišti své emoce pořádně najevo, jaký tedy budete kouč?

Na hřišti jsem to vždycky asi trošku prožíval víc než ostatní, ale nedokážu říct, jaký budu trenér, to ukáže čas.

Už máte tedy narýsovanou letní přípravu, co případné posily?

Letní příprava už je naplánovaná. Posily již nějaké jsou, na některých ještě pracujeme, ale zatím je nechci prozrazovat.

Co tedy pro vás bude v premiéře na trenérském postu úspěchem?

Když budeme hrát hezký kombinační fotbal, který se bude divákům líbit. Co z toho vyplyne za umístění, to se necháme překvapit.