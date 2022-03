Do prvního zápasu s Královským Poříčím ale nastupovali svěřenci novorolského trenéra Petra Vakeše s vizitkou outsidera. „Je to tak,“ přiznává záložník Nové Role Jan Kvapil, že karty byly před zápasem jasně rozdány. „Hráli jsme ale doma, kde to má každý tým, co k nám přijede, hodně těžké,“ připomíná sílu domácího prostředí.

A i do jarní části chtěli novorolští fotbalisté vstoupit co nejlépe. Povedlo se. „Chtěli jsme zabojovat před domácím publikem po zimní pauze a to se nám povedlo. Takže výsledek určitě potěšil,“ narážel na výhru svého týmu 1:0 osmnáctiletý mladíček.

Základ k výhře položila Nová Role nad favorizovaným týmem již v prvním poločase, kdy udržela bezbrankový stav. „Čekali jsme velmi těžký zápas, kde nás bude soupeř tlačit, a taky to tak probíhalo, ale my se drželi našeho daného herního systému a nepouštěli soupeře do žádných velkých šancí,“ pochvaloval si Kvapil úspěšnou taktiku novorolského výběru.

Vše rozhodující přinesl až závěr utkání, ve kterém se Nová Role postarala na úkor favorita o pořádný šok, když brankově udeřila. „Z posledních sil jsem se vydal do útoku podpořit Filipa Neuderta, který mi následně poslal za obranu úžasný balón, a já už poté běžel osamocen na gólmana, kterého jsem obstřelil na bližší tyč,“ popisoval rozhodující moment duelu, ve kterém se zapsal premiérově do střelecké listiny.

„Byla to obrovská radost, všichni jsme na sebe naskákali u rohového praporku, včetně hráčů z lavičky, a radovali se,“ vrací se k euforii, která pohltila novorolský stadion.

Nová Role tak po výhře 1:0 vkročila do jarní části přeboru nečekaným vítězstvím. „Od tohohle výkonu se můžeme odpíchnout do dalších zápasů, kde se budeme chtít porvat o další body,“ přeje si další bodové zisky v následujících zápasech, které má jeho tým před sebou.

Pro novorolskou mladou pušku to byl premiérový zářez v krajském přeboru, který navíc týmu zajistil tři body.

„Hned po zápase za mnou přišel Jerry (pozn. red. – pokladník týmu) s tím, že budu muset zaplatit třicet piv, takže určitě něco z prasátka vytáhnu,“ prozradil závěrem úspěšný střelec.