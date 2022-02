OBRAZEM: Za vítězství jsme samozřejmě rádi, říká Janovský

Po změně stran přidal další dvě trefy Slavie Jan Mašata, který docílil hattricku, a pátou trefu si připsal na účet Jakub Gabriel.„Kluci odehráli velmi dobře celé utkání a je jen škoda, že jsme v závěru zápasu neproměnili další šance,“ narážel Karbula na stoprocentní příležitosti svého výběru v závěru duelu, které zůstaly nevyužité.

„Za předvedený výkon je nám odměnou pěkný výsledek, který klukům snad pomůže do další fáze náročné přípravy,“ připomněl trenér slávistické rezervy, že jeho tým se stále nachází ve fázi přípravy. „Rozjednané máme také další přípravné zápasy, ale vše se odvíjí od covid situace, takže o to je to pro nás v domlouvání utkání těžší,“ uzavřel Karbula.