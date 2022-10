OBRAZEM: Březovská Jiskra zničila Ajax, béčko Viktorie porazilo rezervu Ostrova

„Koleno relativně drželo, tak jsem se vrátil k fotbalu,“ podotkl ke svému návratu na zelená kolbiště. I on tak přispěl svými góly k postupu březovské Jiskry do krajské I. B třídy, která byla pro jeho tým velkou neznámou. „Nevěděli jsme, co od toho čekat,“ prozradil obavy před startem podzimní části soutěže. „Cíl jsme měli hrát klidný střed tabulky, ale vzhledem k tomu, že jsme tým notně posílili, tak vzhledem ke kvalitnímu kádru, který máme, bychom rádi zabojovali o co nejvyšší příčky,“ narážel na složení březovského týmu.

A zatím se nováčku soutěže daří. Sice do podzimní části vstoupila Březová porážkou s béčkem Královského Poříčí 3:6, ale od té doby sbírá body jako na běžícím pásu. Následně totiž dosáhla na pět vítězství a jeden nerozhodný výsledek a to se odrazilo také na postavení v tabulce, ve které Březové patří po sedmém odehraném kole průběžná druhá příčka. Naposledy Březováci uspěli v derby nováčků soutěže, když na půdě kolovského Ajaxu slavili vysokou výhru 7:1.

OBRAZEM: Ostrov čepoval v Citicích desítku, Poříčí smetlo Novou Roli

„Do derby s Kolovou jsme šli s jasným cílem vyhrát. Na soupeře jsme vletěli a už po patnácti minutách jsme vedli o tři branky a i zbytek zápasu byl většinu času jasně v naší režii,“ chválil si cenný skalp Ajaxu Pleva. Ten k demolici Kolové přispěl třemi zásahy a v tabulce střelců I. B třídy mu za devět vstřelených branek patří druhá příčka, když první příčku si drží s jedenácti zásahy jeho týmový parťák Daniel Macek.

„Za hattrick jsem samozřejmě rád, ale hlavní je, že se nám výsledkově daří, to je nejdůležitější, proto je jedno, kdo góly dává,“ říká skromně březovský kanonýr. Ten teď bude muset sáhnout po hattricku do své peněženky. „Hattrick u nás stojí klasicky basu piva,“ dodal Pleva k tomu, co bude muset hodit za svůj gólový počin do březovské kabiny.