Oba týmy se velmi dobře znají, dělí je od sebe necelé tři kilometry, což slibuje pro obě jedenáctky velmi zajímavou motivaci.

Navíc Chodov bude usilovat o prodloužení své vítězné série. Na stejné vlně se však povezou i Hroznětín či Nejdek, oba týmy byly v předešlých dvou kolech stoprocentní.

Těžší úlohu před sebou mají hráči Hroznětína, kteří se představí na hřišti Královského Poříčí, tedy vítěze uplynulých dvou ročníků.

To Nejdek bude hostit na stadionu Limnice předposlední Žlutice, které ještě nezískaly v podzimní části ani bod, a do utkání tak půjdou hráči Nejdku z pozice favorita.

Krajský přebor, 3. kolo: Slavia K. Vary B – Nová Role (PÁ, 19.00), Lomnice – Františkovy Lázně (SO, 15.00), Královské Poříčí – Hroznětín (SO, 17.00), Nejdek – Žlutice (SO, 17.00), Vintířov – Chodov (SO, 17.00), Nové Sedlo – FC Cheb (SO, 17.00), Toužim – Loko K. Vary (NE, 17.00).