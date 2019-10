„První poločas jsme proměnili čtyři z pěti šancí a zaslouženě vedli,“ pochvaloval si parádní produktivitu svého týmu hrající trenér Marián Geňo, když Slavia šla do kabin za jasného vedení 4:0. Po změně stran však Horní Slavkov odhodil veškerý ostych a dvěma góly se dotáhl na Slavii na rozdíl dvou branek.

„Ve druhé půli soupeř zjednodušil hru a dostal se na rozdíl dvou branek, vše definitivně zlomil pátý gól,“ přemítal Geňo. Pro jeho výběr to byla šestá výhra v devíti utkáních, čímž se rázem zapojil do bitvy o medailové posty. „Výhra bude mít velkou cenu, pokud ji potvrdíme v příštím domácím zápase, ve kterém budeme hostit Lomnici. Když škrtnu svůj věk, tak ten průměrný věk byl 17,8 let. Měli jsme tedy k dispozici velmi mladý kádr, proto mě ta výhra hřeje,“ dodal spokojeně Geňo, když se jeho tým posunul již na pátou příčku.