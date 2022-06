Jedním z klíčových pilířů dvorského výběru byl útočník Filip Němec, který navíc sezonu vyšperkoval prvenstvím v tabulce střelců soutěže, když si na účet připsal úctyhodných 37 přesných ran. Jak viděl ostřílený snajpr parádní jarní jízdu svého týmu? To prozradil v exkluzivním rozhovoru Deníku.

Do jarní části krajské I. A třídy jste šli s cílem urvat postup, což se podařilo, panuje tedy spokojenost?

Určitě panuje spokojenost (úsměv). Šli jsme si za tím celý půlrok a podařilo se.

Během druhé části soutěže jste vesměs všechny soupeře přehráli rozdílem třídy…

Výsledky tomu napovídají, ale byly i těžší zápasy.

To se také odrazilo na vysokých výhrách, kterých během druhé poloviny soutěže bylo v podání Dvorů opravdu požehnaně…

Bylo jich tam asi hodně (smích), ale některé týmy, co si pamatuji, přijely v deseti, když se to v nějakých klubech asi těžko skládalo. My jsme si opravdu šli tvrdě za postupem, vždy jsme hráli naplno celých devadesát minut.

Klíčové určitě bylo i to, že jste zvládli i bitvy s konkurenty na postup…

Určitě ano. V Trstěnicích to bylo těžké utkání, Ostrov B byl kvalitní soupeř, pro mě asi nejtěžší zápas, ale zvládli jsme je, a proto jsme skončili první.

Prakticky jste přišli o jarní neporazitelnost až v posledním utkání v Citicích, kde jste prohráli 0:2…

Vůbec nechci ubírat kvalitu Citic, ale na nás bylo znát že už to jen musíme odehrát. Na druhou stranu Citice jsou na tom svém hřišti hodně silné, tam nebudou vyhrávat ani týmy v kraji. Musím je za ten zápas pochválit, všichni hráli dobře.

Navíc jste opanovali také krajský pohár, ve kterém jste slavili jednoznačnou výhru nad Lomnicí…

To byl zase zápas, kdy nám všechno vyšlo. Už před zápasem z kabiny šla úplně jiná atmosféra. Všichni byli zdravě nabuzeni, jinak než v sezoně. Taky to byl náš nejlepší zápas a myslím si, že hlavně v první půlce jsme ukázali, na co máme a jak chceme hrát právě i v kraji.

V sezoně jste tak dosáhli na dvě vítězné trofeje, které si vážíte více?

To asi nejde říct, obě jsou skvělé! Do poháru jsme málem ani nezasáhli, protože nás trošku brzdila marodka, ale teď jsme za to rádi.

Prozradíte, jaké byly mistrovské oslavy?

Klidně prozradím, ale jen do 10.00 hodin, od té doby si nic nepamatuji (smích).

Vy jste navíc ovládl tabulku střelců s 37 góly, což jistě také potěší?

Určitě to potěší (úsměv). Sice je to takové klišé, ale rozhodující byl servis, co jsem měl od spoluhráčů. Já slízl už jen tu smetanu. Takže bych chtěl klukům poděkovat, že mi k tomu pomohli, a vlastně jsme vyhráli úplně všechno, co se dalo, jako tým.

V nové sezoně se představíte v pozici nováčka v krajském přeboru, co od této soutěže očekáváte?

Ono spíše co očekávají ostatní týmy, jelikož nás pasují mezi favority. Sice spousta z nás si prošla vyššími soutěžemi, ale na druhou stranu proto víme, že ty zápasy se nebudou vyhrávat samy. Já se na to upřímně těším, budou kvalitní soupeři, zápasy. Byl bych rád, kdyby chodilo i více lidí. Určitě na nás bude vyvíjen nějaký tlak, ale půjdeme zápas od zápasu a uvidíme. Hlavní bude se tím bavit, jelikož chleba přece levnější nebude.