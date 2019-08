„První poločas jsme hráli hodně zakřiknutě,“ načal své hodnocení trenér Nového Sedla Petr Zindl a pokračoval: „Nekombinovali jsme, báli jsme se hrát a soustředili se na bránění, přesto jsme si vytvořili vyloženou šanci, ale neproměnili ji.“ To už ale po prvním poločase vedla Souš rozdílem dvou branek, a když po změně stran přidala další tři, Nové Sedlo se tak s pohárem rozloučilo.

„Ve druhé půli jsme chtěli hru zvednout, což se nám podařilo, když jsme hru vyrovnali, ale rozdíl byl v efektivitě, kdy Souš své šance proměnila, my však ne. Navíc v obraně nechybovala, zatímco my jí darovali tři góly. Pro nás to byla zkušenost, navíc pozitivní bylo, že jsme soupeři stíhali fyzicky,“ dodal k pohárovému loučení trenér Nového Sedla.

Baník Union Nové Sedlo – FK Baník Souš 0:5 (0:2). Branky: 22. Popelka Vít, 26. , 70. a 87. Pátek Vladimír, 85. Kopta Jan. Rozhodčí: Šlapák. ŽK: 2:1. Diváci: 300.

Baník Union Nové Sedlo: Radek Rychna – Šebl, Bedřich Rychna, Jiří Macák (5. Lakatoš), Pelech – Karásek, Kalina (60. Vican), Vítek, Sliško – Kaňok, Petr Macák (55. Patera).