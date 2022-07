Pomoci by k tomu měl i fotbalový univerzál a jeden z nejzkušenějších hráčů Ostrova Jakub Dušek, který se stal s osmi góly nejlepším střelcem Ostrova v divizní soutěži. Jak viděl nepovedenou sezonu a co očekává od návratu do krajského přeboru? To prozradil v exkluzivním rozhovoru Deníku.

Jakube, před startem jarní části jste měli vytyčený cíl, kterým byla záchrana, ale nepovedlo se…

Cíl byl jasný, udržet divizi v Ostrově! Vedení nám poskytuje výborné podmínky, díky kterým by se divize hrát v Ostrově měla, ale bohužel se nám to nepovedlo, takový je fotbal.

Prakticky jste si odstřelili záchranu ve vzájemných zápasech se Slaným, když ve váš neprospěch hrála pouze jedna obdržená branka…

Ten problém, proč jsme spadli, bych viděl někde jinde. Příčin, kvůli kterým se nám nepodařilo udržet divizní soutěž, bylo více, častá výměna trenérů, nekompletní kádr, špatná zimní příprava a především naše výkony na hřišti, když nám prakticky k záchraně chyběl jeden gól se Slaným, ale ani potřebné štěstíčko nám nepřálo.

I přes sestup jste se však v jarní části divize fotbalově neztratili…

O to víc to bolí, jelikož poslední kola jsme hráli dobře, dělali vše pro to, abychom se udrželi s týmy, které taktéž bojovaly o udržení v soutěži nebo pomýšlely na postup do třetí ligy. Odehráli jsme s nimi vyrovnané partie, o to víc nás to mrzí.

Malou náplastí pak pro vás může být osm vstřelených branek a také triumf v klubové listině střelců…

Co se týče vstřelených branek, tak samozřejmě jsem za to rád, že z pozice levého obránce se mi podařilo vstřelit osm branek. Je to k zamyšlení pro naše útočníky, ale určitě, kdyby byla možnost vyměnit góly za udržení v divizní soutěži, ani minutu bych neváhal.

V novém ročníku opět okusíte krajský přebor, co od soutěže očekáváte?

Abych pravdu řekl, sám nevím, co přesně od přeboru očekávat, jelikož týmy se v něm trochu pozměnily. Takže jsem na to zvědavý, už se s kluky těšíme na začátek podzimní části.

Cíl bude jasný, navrátit se zpět do divize, ale konkurence bude velká…

Nebudeme se za nic schovávat, cíl je opravdu jasný, navrátit se zpět do divize, i když to určitě nebude nic jednoduchého. Během letní přípravy se na to musíme kvalitně připravit.

Ostrov všichni pasují do role hlavního aspiranta na postup, tyto role však bývají hodně ošidné…

My s tou rolí počítáme, i když víme, že se ostatní týmy na nás budou o to víc připravovat, a proto nás nečeká nic lehkého. My si nemůžeme dovolit podcenit žádný zápas, pokud pomýšlíme na návrat do divize, tak doufám, že své kvality potvrdíme.

Ostrov nově povede trenér Karel Tichota, který kdysi právě dres Ostrova oblékal, může to být pro vás výhoda?

Výhoda to samozřejmě může být, když trenér zná v Ostrově jak některé hráče, tak i prostředí. Někteří z nás jsme s ním hráli, některé už dokonce i trénoval. Věřím, že to bude pro klub i nás hráče výhoda. Víme, co od sebe očekávat, a na spolupráci s novým trenérem se těšíme.

Na co budete v podzimní části spoléhat?

Spoléhat budeme na naši kvalitu a zkušenosti. Jsem moc rád, že se vedení klubu podařilo udržet zkušené hráče jako Vojtu Machka, Lukáše Jankovského či Petra Řeháka, kteří mají zkušenosti z vyšších fotbalových soutěží, včetně trenéra Karla Tichoty. Pokud se ještě podaří slušně doplnit kádr, věřím, že tu kvalitu potvrdíme.