On a jeho spoluhráči teď kvůli koronaviru a přísným opatřením vlády ČR nesmí hrát ani společně trénovat. Deník tak využil delší nucené pauzy a zeptal se zkušeného borce na chodovské spoluhráče či realizační tým.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Jací jsou v jeho očích?

Marek Štěpanovský: Super kluk, který tak trošku vypadá, že je mu vše jedno, ale určitě to tak není, když v kabině se dokáže někdy pořádně naštvat. Pořád chce hrát v útoku, ale myslím si, že po zápase v Nejdku, kde naskočil asi na dvacet minut, tam dlouho chtít hrát nebude (smích). Jinak když má den, tak s jeho výškou chytí skoro všechno.

Michal Kopecký: Paska je neskutečný borec a srdcař, kterého mám hrozně rád. Jeho zarputilost je neskutečná, i když věkem by už mohl dělat některým hráčům tátu. Věřím, že pokud bude zdravý, tak bude rozdávat radost a skluzy ještě pár let. Paska je bůh.

Matěj Gonska: Pro mě kluk, který jde příkladem, když hráč v jeho věku přijde do áčka. Pokorný a hodný kluk, který maká a nemá žádné hvězdné manýry. Když se mu vyhnou zranění, tak si myslím, že bude hrát za A-tým každý zápas. V šestnácti letech vypadá na sedmadvacetiletého frajera, který hraje kraj již pár let (úsměv).

Radek Bečvář: On sám sebe vidí jako útočníka, ale za mě to byl vždy defenzivní záložník. Teď hraje stopera, protože jak se říká, nemáš fleka, hraješ beka (smích). Je silný, není mu jedno, když prohrává, a když se bude trochu ovládat, tak s Gonskičem budou výborná stoperská dvojice.

Jan Dušek: Honza je jeden z nejvíce poctivých hráčů, se kterými jsem hrál. Znám ho odmala, bydleli jsme ve stejném baráku, takže mě už ničím nepřekvapí. V jeho letech na sobě neskutečně maká. Kvůli práci v Německu plno zápasů bohužel nestíhá nebo dorazí pozdě. Je to správný blázen, a když se naučí přijímat například na tréninku, tak jak rozdává, tak ho budu mít rád ještě více (úsměv).

Martin Kastl: Fichtl, což je jeho přezdívka, je hrozně hodný člověk. Kope penalty pravou, i když je levák, a jak sám říká, v levačce má dynamit a v pravačce techniku. Bohužel penaltu pravou ještě si nikdy nedal. Myslí plno věcí dobře, ale málokdy si nechá říct nějaký názor nebo kritiku na jeho osobu (smích).

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Martin Dušek: Pořád si navzájem říkáme, že se jeden druhého snad nezbavíme, když spolu hrajeme už odmala. Už jako dorostenci jsme šli spolu do áčka, ještě za trenéra Jiřího Vicana. Hráli jsme spolu i v Německu, a aby toho nebylo málo, tak teď spolu i pracujeme, takže se ho doopravdy nejde zbavit (smích). Na druhou stranu je to dříč, neuhne z jediného souboje, někdy hraje i se zraněním. Takové hráče potřebuje každý tým. Navíc už i tu levačku zlepšil a nevypadá to, jako že hází, ale konečně, že střílí (úsměv).

Lukáš Pfreimer: Upřímný kluk, šikovný střední záložník, který k nám přišel minulý rok, a do té doby jsem ho vůbec neznal. Rád se baví s rozhodčími, skoro každý zápas za mnou chodí a říkají, ať ho zklidním, nebo ho vysypou. Někdy sice kecá zbytečně a plno lidí ho kvůli tomu kritizuje, ale mně tím ukazuje, že mu fotbal není jedno. Má skvělé fotbalové myšlení, a než aby vystřelil, tak raději nahraje, když má větší radost z toho, že někomu nahraje, než aby ten gól dal sám.

Michael Kotlár: S Matějem Gonskou je vnímám jako hráče s velkým potenciálem, nedávno mu bylo osmnáct let. Je hodně šikovný na balonu, dokáže na metru udělat dva tři hráče. Navíc je to hrozně skromný a hodný kluk. Těším se na sezonu, až se opět rozjede a zase někomu zamotá hlavu svými kličkami.

Ondřej Frána: V létě se k nám navrátil z karlovarské Slavie a je to hráč, který má čich na góly, tvrdou střelu pravou i levou nohou. Někdy se však nechá snadno na hřišti otrávit a po zápase u piva všechno moc rozebírá (smích).

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Tomáš Kovařík: Kus chlapa, přitom je to takové naše bebíčko. Je to ale správný bojovník.

Roman Fojtík: Fojťas je další z hráčů, kteří mě fascinují, jak se ve svých letech hýbou a jak ten fotbal mají rádi a co mu všechno obětují. Jsem za tyto hráče hrozně rád, bez nich by bylo naše áčko bůhvíkde.

Petr Lutzbauer (trenér): Před minulou sezonou, když k nám přišel, jsem vůbec nevěděl, kdo to je, a byl jsem rád, že je to někdo ´cizí´, kdo v Chodově nehrál ani netrénoval. Náš trenér je správný fanatik a blázen v dobrým slova smyslu. Je do fotbalu zažraný a myslím si, že u hráčů má zdravý respekt. Dělá pro nás plno věcí, na které jsme nebyli z dřívějška moc zvyklí, a věřím, že si ho všichni váží. Po zápase to s námi občas zapije a tak by to mělo být.

Boleslav Štěpán (vedoucí): Bez pana Štěpána si neumím Spartak představit. Stará se o nás jako o vlastní a prostě k nám patří, bez něj by to určitě nešlo.

Zdeněk Řezáček (masér): Zdenda nám dává na Spartaku tu nejlepší péči už x let. I u něj je to jako u pana Štěpána, kdy si to bez něj v Chodově neumím představit. Jsem za tyto lidi strašně rád, že patří k nám.