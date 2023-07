Na sobotní přípravné utkání s Chomutovem budou chtít fotbalisté třetiligové Slavie Karlovy Vary rychle zapomenout. Družina trenéra Mariana Geňa totiž s divizním soupeřem na hřišti Lokomotivy prohrála jednoznačně 1:4. O jedinou branku Slavie se postaral Vyleta, v dresu Severočechů se trefili Schreiner, Hynek, Wilfred a Kopta.

FC Slavia Karlovy Vary (červení), archivní snímek. | Foto: Deník/Daniel Seifert

„Zápas se těžko hodnotí, v podstatě mohu říct, že to byl nejhorší výkon za dobu, co jsem u mužstva,“ soukal ze sebe naštvaný Geňo. „Samozřejmě je to jen příprava a můžeme v tom hledat polehčující okolnosti, ale takto bezkrevný výkon už nesmíme opakovat. Soupeř vyhrál naprosto zaslouženě,“ uznal kouč.

Geňo i přes porážku ale nijak zvlášť nepanikaří. „Ani nechci. Po dobrých zápasech s Ostrovem a Březovou jsme teď zkrátka dostali pořádnou facku. Záleží na tom, jak si to všichni vyhodnotíme a jakým způsobem na to zareagujeme. Máme 14 dní na to se připravit na soutěž,“ má jasno Geňo.

„Ale jedno je jisté, mužstvo ještě potřebuje posílit, pracujeme na tom,“ doplnil. Fotbalisté Karlových Varů odstartují novou sezonu v ČFL v sobotu 5. srpna doma proti záloze pražské Dukly. Ještě předtím je čeká generálka proti Ústí nad Labem (v sobotu od 10.30).

