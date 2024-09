„Zápas se vyvíjel od začátku podle našich představ, drželi jsme míč a vytvářeli si dost šancí do vápna, ale neměli jsme kvalitu v koncovce. Ve 35. minutě zastavil obránce soupeře rukou balon ve vápně a kopali jsme penaltu. K té se postavil Pepa Hrotek a s přehledem proměnil. Týmu to dodalo jistotu, další průběh zápasu už byl v naší režii. Soupeř z Lokády neměl ze hry žádné příležitosti, jak ohrozit gólmana Repčíka, který se po dlouhé odmlce kvůli operaci kolene postavil mezi tři tyče. Druhý poločas jsme měli několik příležitostí a některé jsme také proměnili a zaslouženě porazili Lokádu vysokým rozdílem 7:0,“ hodnotil vysokou výhru Františkových Lázní záložník Lukáš Hibler, který udělal v podobě sedmého gólu tečku za čtvrtou výhrou svého týmu.

Královské Poříčí uspělo na půdě Trstěnic, kde urvalo výhru 3:1, čímž dosáhlo na druhé vítězství v podzimní části, která byla premiérovou na hřišti soupeře.

„Hned od začátku zápasu jsme do toho šli s tím, že soupeře nebudeme tolik napadat a budeme se držet lehce zpátky. Ve 39. minutě jsme se dočkali gólu, kdy po hezké akci po lajně přišel balon do vápna a náš soupeř to zvládl za nás a vstřelil si vlastní gól. Ve 42. minutě náš soupeř dostal po ostřejším zákroku na našeho kapitána červenou kartu. Druhou polovinu zápasu jsme nezačali úplně dobře, a tak nám soupeř vstřelil po krásném centru do vápna gól a srovnal na 1:1. My jsme se toho ale nezalekli a hned za šest minut jsme opět vedli 1:2. Soupeř se ale nevzdával a snažil se vyrovnat, to se ale nepovedlo a my ještě v 71. minutě uklidnili utkání a dali na 1:3. Zápas byl náročný, v anglických podmínkách. Já sám za sebe jsem velmi rád, že jsem po delší absenci opět mohl být na hřišti a pomoci tak klukům gólem a asistencí. Doufejme, že už se bude jen vyhrávat a sklízet body,“ ohlédl se za cenným skalpem útočník Poříčí Daniel Unger, který k výhře přispěl jedním gólovým zápisem.

Nové Sedlo udrželo svou neporazitelnost, když v bitvě s chebskou Hvězdou gólově uhodilo, ač v oslabení v nastaveném čase, a urvalo čtvrté vítězství, které ho posunulo do čela tabulky.

„K utkání jsme nastupovali v kombinované sestavě bez sedmi hráčů širšího kádru a pěti hráčů ze základu. V základní sestavě nastoupil hráč z B mužstva (43 let a své si odehrál). Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale věděli jsme, že nás čeká velmi silný soupeř. V prvním poločase byla Hvězda lepší a měla i přibližně tři gólové šance, které jsme přežili. Ve druhém poločase jsme byli jasně lepší. Zahodili jsme čtyři gólové šance. Od 60. minuty jsme hráli v deseti, a tak jsme se koncentrovali na zodpovědnou obranu a rychlé brejky. Nakonec se k nám štěstí naklonilo a po chybě obránce a snaze gólmana situaci zachránit se nám v 91. minutě podařilo dát šťastnou branku. Jsme nesmírně šťastní a za sebe si myslím, že jsme k té výhře šli naproti a zasloužili jsme si ji,“ řekl po těsné, ale o to cennější výhře předseda Nového Sedla Stanislav Suchý.

Krajské derby divizních rezerv opanovalo béčko Sokolova, které nadělilo záložnímu týmu karlovarské Slavie nepopulárního bůra, když se o pět branek vítěze podělili kanonýři jménem Tomášové. Dvě vstřelil Tomáš Mikleš, tři pak Tomáš Zázrivec.

„Vstup do zápasu se nám povedl, dali jsme dva rychlé góly a hra byla hodně vyrovnaná. Poté jsme bohužel dostali do poločasu gól na 2:1. Do druhé půlky jsme chtěli vstoupit stejně aktivně jako do první a to se nám povedlo. Přidali jsme další tři góly a hru jsme měli pod kontrolou a zápas jsme si pohlídali až do konce,“ podotkl k pětibrankové výhře, ke které přispěl dvěma zásahy sokolovský útočník Tomáš Mikleš. Rezerva Mariánských Lázní bude dohrávat duel s Chodovem v náhradním termínu, to se týká také zápasu Lomnice s karlovarskými Buldoky.

Výsledky, 4. kolo:

Sokolov B – Slavia Karlovy Vary B 5:1 (2:1). Branky: 11. a 72. Tomáš Mikleš, 13., 70. a 81. Tomáš Zázrivec (třetí z PK) – 17. Marek Dolejš.

Nové Sedlo – Hvězda Cheb 1:0 (0:0). Branka: 91. Patrik Šebl.

Trstěnice – Královské Poříčí 1:3 (0:1). Branky: 51. Kryštof Süsmelich – 39. vlastní (Martin Štrupl), 57. Daniel Unger, 71. Jan Blahůt.

Františkovy Lázně – Lokomotiva Karlovy Vary 7:0 (2:0). Branky: 33. Josef Hrotek (PK), 35. Milan Kohout, 53. David Mandous, 56. a 74. Václav Šiman, 89. Oleksandr Mamaiev, 87. Lukáš Hibler.

Odloženo: Lomnice – Buldoci Karlovy Vary, Mariánské Lázně B – Chodov.