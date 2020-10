Povedlo se. Dorostenci Hvězdy se totiž před nucenou přestávkou vyhoupli na fotbalový trůn, na kterém setrvají až do jarní části soutěže.

Po první polovině podzimní části se tak usadila v čele krajského přeboru dorostu chebská Hvězda, která má před druhými Mariánskými Lázněmi k dobru jednobodový a třetím Královským Poříčím dvoubodový náskok.

„Popravdě jsem se chtěl s kluky umístit mezi prvními čtyřmi týmy v horní polovině tabulky soutěže,“ vrací se k předsezonním cílům svého výběru šestadvacetiletý trenér Daniel Hrabě.

A úspěch je to pro chebský klub o to větší, protože do nového ročníku nastupoval v obměněném složení. „Dorost na Hvězdě jsem začal trénovat minulý rok, ale to jsem měl úplně jiný tým, nežli tomu bylo letos, i přesto jsem šel do nového ročníku s cílem umístit ho v horních příčkách, a prozatím se nám to povedlo,“ přidává k cílům Hvězdy Hrabě.

Tabulka krajského přeboru je rozdělena po první části podzimní části na dvě poloviny, když bodový rozdíl mezi prvním a posledním týmem tabulky čítá hrozivých čtrnáct bodů.

„První čtyři týmy v tabulce mají kvalitou úplně jiný tým než týmy z druhé poloviny tabulky, ať je to Kadaň a složené týmy Nejdku a Nové Role nebo Toužimi a Bečova. Pokud se podíváme na tabulku, tak můžeme vidět, že například čtvrtý Ostrov má na kontě šestnáct bodů a ztrácí na nás tři body. Naopak páté místo patří našemu soupeři z Chebu a ten má na kontě o deset bodů méně než my,“ naráží Hrabě na kvalitu účastníků krajského přeboru dorostu.

Zdroj: Archiv Daniel Hrabě

Dorostenci Hvězdy vsadili v podzimní části na týmový duch a to se jim vyplácí. „Naší devizou je v téhle sezóně určitě připravenost na každé utkání a hlavně týmový výkon, protože každý jezdí po zadku a maká jeden za druhého,“ chválí si nasazení hráčů chebský kormidelník. Ten však našel na podzimní části i negativa. „Zapracovat však budeme muset na útočné fázi,“ upozorňuje Hrabě na devatenáct vstřelených branek.

I přesto si trenér společně se svou jedenáctkou podzimní část užívá. „Pro mě jsou všechny zápasy, které vyhrajeme, nejlepší,“ s úsměvem prozrazuje své pocity Hrabě.

Chebští dorostenci během osmi odehraných zápasů dosáhli na šest výher, jeden nerozhodný výsledek a stejný počet proher.

„Náš nejhorší zápas podzimu byl proti Ostrovu, kdy jsme mu odevzdaně nechali všechny tři body, a ještě k tomu dostali pět gólů,“ vrací se k jediné prohře Hvězdy v první části krajské soutěže Hrabě.

V současné době dorostenci Hvězdy polykali v rámci nouzového stavu tréninkové jednotky, během kterých však museli dodržovat nařízená opatření, ale nakonec i o to přišli, a musely tak na program přijít individuální tréninky.

„Trénovali jsme skoro každý den, i o víkendu byl na programu jeden den trénink. Tím, že se muselo trénovat v šestičlenných skupinkách, tak jsem měl i více času se klukům věnovat. V současné době trénovat nemůžeme, tak hráči dostali individuální běhání, aby si udržovali kondici,“ přiblížil Hrabě po zmrazení tréninků dění v týmu během nucené pauzy.

Fotbalová veřejnost prozatím pozitivně vyhlíží po několikatýdenní pauze návrat na zelené trávníky. Situace ohledně nouzového stavu však moc nadějí na rozeběhnutí soutěží nedává.

Zdroj: Archiv Daniel Hrabě

„Abych řekl pravdu, byl bych moc rád, kdyby se to rozjelo a mohli bychom hrát dále, ale něco mi říká, že podzimní část už zůstane nedohraná,“ míní Hrabě.

V posledních dnech navíc zasáhla český fotbal kauza Romana Berbra. „Jsem strašně rád, že se tahle situace nějakým způsobem začne měnit, a věřím v to, že i Karlovarský kraj se díky téhle kauze posune trošku výš,“ přemítá chebský kouč. I on tak věří v lepší zítřky.

„Chci věřit v to, že se náš fotbal očistí, a hlavně že to začnou dělat lidi srdcem a ne kvůli penězům, i když všichni víme, že peníze jsou důležité pro to, aby se ten sport mohl dělat vůbec,“ dodává závěrem Daniel Hrabě.