Ta se tak posunula do čela tabulky a na záda jí dýchá z druhé pozice rezerva Sokolova. Ta přetavila výjezd na stadion v Plesné v čtyřbrankovou výhru.

Pouze bod vyválčily v derby s Kynšperkem Citice, které si tak na účet připsaly třetí bodovou ztrátu v podzimní části. To nejlepší nakonec. Jediným týmem, který ještě neokusil před víkendem hořkost porážky, byla rezerva Ostrova, která se v případě výhry mohla posunout na čelo tabulky.

Tentokrát nepotěšil své fanoušky, před kterými prohrál s rezervou Mariánských Lázní o dvě branky. Ve velkém stylu se navrátily po týdenní odmlce do fotbalového kolotoče Dvory, ty se představily na stadionu Dolního Rychnova a byla z toho pohodová pětibranková výhra.

Kometa posledních kol z Kraslic o víkendu zhasla. Postarali se o to hráči Pily, kteří sice prohrávali po prvním poločase o dvě branky, přesto dokázali otočit ukazatel skóre ve svůj prospěch, když si k tomu napomohli třemi góly po změně stran.

