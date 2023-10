Ve šlágru kola, ve kterém se proti sobě postavily rezervy Mariánských Lázní a Ostrova přetavily v cennou výhru 4:0 fotbalisté z Chebska, kteří tak přichystali soupeři nejen druhou prohru v soutěži, ale také sešup z první příčky na tu druhou, když viktoriánům patří v tabulce třetí místo.

Bláznivý zápas mají za sebou Trstěnice, které se představily na půdě Hroznětína. Klíčový okamžik této bitvy přišel v 16. minutě, kdy zahrál rukou mimo pokutové území brankář Trstěnic Marek Čeček, který následně zamířil po červené stopce předčasně pod sprchy.

Březová udržela domácí neporazitelnost, i když nováček z Nespek pořádně kousal

Jeho místo zaujal mezi třemi tyčemi čtyřiapadesátiletý gólman Ondřej Jacko-Lysák, než se však dokázal rozpálit do provozní teploty dvakrát inkasoval po střelách Jakuba Vodrážky a Jiří Klase, což se později ukázalo jako rozhodující moment duelu, když Trstěnice prohrály 0:2.

„Byl to těžký zápas se soupeřem, který byl na vítězné vlně. Zápas jsme odehráli ve velkém tempu a soupeře až na pár standardek do šancí nepustili. Samozřejmě k tomu přispěla i brzká červená karta. Všichni hráči si zaslouží pochvalu za nasazení a předvedenou hru,“ chválil si po utkání čtvrtou podzimní výhru hroznětínský trenér Martin Karbula. Dalo by se říct, že povinnou výhru braly Dvory, které se představily na půdě posledních Citic, když, z toho bylo pohodové vítězství 6:0.

„Zápas to byl tvrdý,“ upozorňoval kapitán Dvorů Filip Němec, že jeho tým nedostal nic zadarmo. „Celý týden jsme se ale na to připravovali na tom malým hřišti je to o soubojích prostě,“ přiblížil Němec, že ve Dvorech neponechali nic náhodě. „Od začátku jsme byli lepší a šli jsme si za vítězstvím,“ podotkl Němec, který obstaral s Janem Tolarem všechny branky, když se každý třikrát zapsal do střelecké listiny.

Na tři body dosáhla také Lomnice, která hostila v derby Vintířov. Lomničáci, kteří si vytvořili během zápasu tříbrankový náskok nakonec brali výhru 3:2, když hosté v závěru zahájili, stíhají jízdu ale na body jim to nestačilo. Lomnice tak bodovala v šestém zápase v řadě a v tabulce se posunula již na pátou příčku.

Ostrov vykutal v Lounech šťastnou výhru, trefil ji Bursík

Fotbalisté Toužimi sice dvakrát vedli nad chodovským Spartakem, ale nakonec se museli spokojit pouze s jednobodovým ziskem, když je o tříbodový zisk připravil v 90. minutě vyrovnávací trefou na 2:2 mladíček v trikotu Chodova Kristián Frölich. Sokolovské derby přetavilo v jednoznačnou výhru 6:0 Královské Poříčí, která tak přichystalo Novému Sedlu potupnou prohru. „Od první minuty jsme do toho šli a dařilo se nám i gólově, když jsme ve 33. minutě vedli 3:0 a soupeře jsme k ničemu nepouštěli,“ vracel se k prvnímu poločasu útočník Poříčí Daniel Unger, který se dvakrát zapsal mezi střelce.

Po změně stran Poříčí pokračovalo v dobrém výkonu a soupeři přidalo další tři branky. „Musím kluky pochválit, jelikož jsme opět hráli náš fotbal a konečně po čtyřech prohrách v řadě jsme to zlomili a vyhráli. Doufám, že v tom budeme pokračovat i nadále a budeme tak aktivní a zodpovědní jako tomu bylo tento zápas,“ doplnil k zápasu Unger.

Viktoria se topila v euforii, zvládla i šlágr s béčkem Příbrami

Výsledkový servis:

Hroznětín – Trstěnice 2:0 (2:0). Branky: 30. Jakub Vodrážka, 45. Jiří Klas.

Lomnice – Vintířov 3:2 (2:0). Branky: 28. Lukáš Novák, 40. Ondřej Podhajský, 61. Karel Surový – 78. Radek Bečvář, 90. Roman Body (PK).

Citice – Dvory 0:6 (0:3). Branky: 17. , 39. a 62. Filip Němec, 23. , 47. a 71. Jan Tolar (1 PK).

Královské Poříčí – Nové Sedlo 6:0 (3:0). Branky: 18. a 23. Daniel Unger, 33. Jakub Rosenberg, 67. a 79. Marek Klepáček, 83. Daniel Novák.

Mariánské Lázně B – Ostrov B 4:0 (2:0). Branky: 4. a 90. Martin Buršík, 30. Karel Maule, 72. Filip Florian.

Lokomotiva Karlovy Vary – Slavia Karlovy Vary B 1:6 (1:3). Branky: 28. Martin Trapl – 4. David Malcát (vlastní), 14. Daniel Čolič, 27. Vasil Markovych, 52. Marian Geňo, 71. Jan Mašata, 73. Roman Krčma.

Toužim – Chodov 2:2 (1:1). Branky: 29. Lukáš Marek, 69. Miroslav Očko – 43. Daniel Macek (PK), 90. Kristián Fröhlich.