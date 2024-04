Pořádný šok přichystal Vintířov na svém stadionu favorizované rezervě Ostrova. Druhý tým tabulky sice během čtyř minut dokázal obrátit nepříznivý vývoj na svou stranu, když se dostal do vedení 2:1, ale závěr vyšel dokonale domácím, kteří v 90. minutě strhli duel na svou stranou, o což se postaral brankou na 3:2 Radek Bečvář, čímž tak Vintířov odčinil prohru 1:12 z uplynulého kola.

„V první půli to bylo vyrovnané, když šance byly na obou stranách, a my dokázali jako první vstřelit gól. Soupeř ještě před koncem první půle otočil, ale věřili jsme, že se zápasem můžeme něco udělat. Ve druhé půli jsme dokázali vyrovnat, ale Ostrov nás pak zmáčkl a do šestnáctky nám létala spousta centrů, které jsme dokázali odvracet, nebo to z pohledu hostů nebylo zakončeno kvalitně. V poslední minutě jsme využili brejku a urvali tři šťastné a důležité body,“ řekl po utkání vintířovský záložník Roman Body.

Tři body brala také Lomnice, která přestřílela Toužim 5:1, čímž dosáhla na osmou výhru v soutěži. „Měli jsme jediný cíl, a to už bodovat za plný počet, což se nám podařilo. Sedlo si víc věcí, které jsme potřebovali a hlavně nám pomohl brzký gól,“ pochvaloval si po vítězném duelu obránce Lomnice Jaroslav Šlais. V souboji karlovarské Lokomotivy s Hroznětínem padaly branky až v samotném závěru duelu, když šla Lokáda do vedení v 90. minutě, ale Hroznětín dokázal v nastaveném čas srovnat po rohovém kopu na konečných 1:1.

Dělba bodů byla na programu také v sokolovském derby, ve kterém Královské Poříčí přivítalo Chodov. Domácí dokázali během pěti minut zvrátit stav z 0:1 na 2:1, ale slibné vedení jim vydrželo pouhé dvě minuty, kdy Chodov docílil vyrovnávací branky na 2:2, čímž stanovil konečný výsledek derby. Tři body přistály také na kontě Dvorů, které před svými fanoušky porazily Nové Sedlo díky dvěma trefám Jana Tolara 3:1. Chebské derby přetavila v cennou výhru mariánskolázeňská Viktoria, která před dvěma stovkami fanoušků porazila Trstěnice 3:1, když všechny gólové radosti domácích měl na svědomí Martin Buršík.

„Zápas určitě ovlivnilo zranění hráče Trstěnic, který hned v první minutě, když se dostával do šance, tak si poranil koleno a musel ze zápasu odstoupit. Snad to nebude nic vážného,“ vracel se k derby mariánskolázeňský snajpr Martin Buršík.

„Řekl bych, že to nebylo úplně nejkrásnější utkání na pohled, velkou část utkání se spíše nakopávalo, ale bylo to hodně způsobené terénem. Myslím, že jsme ale měli více ze hry my, vytvořili jsme si několik šancí. Dvě z nich se nám povedlo proměnit a poločas byl tedy 2:0,“ podotkl k prvnímu dějství Buršík, který zařídil svému týmu dvoubrankový náskok.

„Dle mého zlomový moment přišel na začátku druhé půle, kdy na nás Trstěnice vlétly a po faulu kopaly penaltu. Kdyby ji proměnily, tak by to možná ještě dopadlo jinak, ale naštěstí pro nás tomu tak nebylo. Chvíli na to se nám povedlo zvýšit na 3:0, a to si myslím, že rozhodlo. Soupeř ještě ke konci utkání krásným gólem snížil, ale na víc už se nezmohl. Utkání mělo super atmosféru. Takže asi za všechny můžu říct, že děkujeme všem fanouškům, kteří dorazili a fandili,“ doplnil závěrem Buršík k jedenácté výhře, ke které přispěl hattrickem.

Výsledky, 18. kolo:

Citice – Slavia Karlovy Vary B 1:5 (0:2). Branky: 72. David Drabík – 20. , 47. , 53. a 68. Marián Geňo (třetí z PK), 42. Vasil Markovych. Rozhodčí: Jati – Nový, Jaroš. ŽK: 3:1. Diváci: 60.

Vintířov – Ostrov B 3:2 (1:2). Branky: 37. Ondřej Galajda, 53. vlastní (Jan Liška), 90. Radek Bečvář – 38. Pavel Veselý, 42. Jaroslav Zedníček (PK). Rozhodčí: Šmat – Procházka, Vokoun. ŽK: 2:1. Diváci: 100.

Lomnice – Toužim 5:1 (3:0). Branky: 7. Ondřej Podhajský, 36. Michal Štěpanovský, 45. Karel Surový, 47. Vojtěch Kondelčík, 88. Lukáš Novák – 83. Libor Slivčák. Rozhodčí: Melničuk – Makovec, Chrástecký. ŽK: 0:1. Diváci: 80.

Královské Poříčí – Chodov 2:2 (0:0). Branky: 67. Jakub Rosenberg, 72. Marek Klepáček – 52. Štefan Chyla, 74. Daniel Macek. Rozhodčí: Pekař – Řeháček, Hanousek. ŽK: 1:1. Diváci: 100.

Mariánské Lázně B – Trstěnice 3:1 (2:0). Branky: 26. , 43. a 58. Martin Buršík – 87. Jiří Buday. Rozhodčí: Langmajer – Topinka, Vu. ŽK: 2:2. Diváci: 200.

Dvory – Nové Sedlo 3:1 (1:0). Branky: 33. Zbyněk Vondráček, 54. a 63. Jan Tolar (druhá z PK) – 75. Dominik Rubáš. Rozhodčí: Nehasil – Tichota, Talpáš. ŽK: 1:2. Diváci: 75.

Lokomotiva Karlovy Vary – Hroznětín 1:1 (0:0). Branky: 90. David Malcát – 90. Kryštof Čejka. Rozhodčí: Procházka – Klepáček, Vokoun. ŽK: 4:1. ČK: 1:0 (90. Adam Škrečko). Diváci: 60.