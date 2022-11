Třináct zápasů, třináct výher, to je vaše bilance po podzimní části, panuje tedy v Ostrově spokojenost?

Z pohledu získaných bodů určitě. Důležité bylo přípravné období, které nám vyšlo jak po stránce tréninkové, tak i docházkou a přístupem hráčů. Do soutěže jsme chtěli dobře vstoupit, což se nám podařilo a mělo vliv na další průběh podzimní části. Kromě dlouhodobého zranění Sýkory a Jankovského se nám také vyhýbaly větší zdravotní problémy. S průběhem podzimní části jsme tedy spokojeni, na druhou stranu si uvědomujeme, že jsme teprve v polovině ročníku.

Vy jste prakticky sváděli boj o první příčku až do posledního kola se Dvory, které jste ve vzájemném souboji porazili, tím si vytvořili tříbodový náskok, který jste udrželi do konce první části soutěže. Jak důležité to pro vás bylo?

Už před začátkem podzimní části jsme si dali za cíl po podzimu takové umístění, které nám bude dávat šanci hrát v jarní části soutěže o postup. Výhra ve třetím kole ve Dvorech byla důležitá pro naše sebevědomí. Dvory mají zkušený tým, individuální kvalita jejich hráčů je na velice dobré úrovni, spousta z nich hrála vyšší soutěže. Z tohoto pohledu pro mě není překvapením, jak si v soutěži vedou. S největší pravděpodobností se mezi námi dvěma bude rozhodovat o postupu, takže výhra z jejich hřiště je pro nás cenná.

Určitě svou roli hrálo i to, že jste před startem soutěže udrželi pohromadě vesměs kompletní divizní tým, z čehož jste pak během podzimu profitovali…

Někteří hráči po sestupu z divize v létě odešli, ať už z důvodu malého zápasového vytížení, nebo že nechtěli hrát krajský přebor. Pro mě bylo důležité, že kostra týmu zůstala pohromadě. V týmu jsou charakterově dobří kluci, kteří jdou za svým cílem, chtějí se zlepšovat. Zkušení hráči jsou mi v kabině i na hřišti prodlouženou rukou, mladíci dodávají týmu rychlost a dravost. Když to dáme dohromady, tak je z toho dobrý mix a výsledkem jsou naše výkony a umístění.

Co se týče kvality týmů, byl rozdíl mezi vámi a ostatními až tak zřetelný, jak tomu napovídají vaše výsledky?

Podle tabulky to vypadá, že jsme spolu s Dvory od ostatních mužstev trochu odskočeni. Nemyslím si však, že rozdíly mezi námi dvěma a ostatními jsou tak velké. Některé výsledky tomu možná nenasvědčují, ale byla i utkání, kdy se nám tolik nedařilo nebo byl soupeř na nás dobře připraven. V ten moment rozhodovala šíře našeho kádru, což si myslím, že je výhoda oproti ostatním týmům v soutěži.

Některé zápasy ale zcela jistě nebyly podle vašeho očekávání, souhlasíte?

Souhlasím. V některých utkáních se nám opravdu nedařilo tak, jak bych si představoval. Utkání doma s Hroznětínem, v Lomnici nebo v Chodově se nám herně nepovedla. Na druhou stranu si cením, že jsme je dokázali dotáhnout do vítězného konce.

Co bylo vaší hlavní zbraní v podzimní části a je něco, na čem budete muset ještě zapracovat?

Většinu týmů jsme dokázali přehrávat kombinačně, pohybem, rychlostí. Velkou slabinou bylo řešení situací v poslední třetině hřiště. Předfinální a finální fáze nám nevychází podle představ, bude potřeba na nich ještě více zapracovat.

Kdybyste měl označit nejlepší zápas první poloviny soutěže a také ten nejhorší, které by to byly?

Asi nejlepší utkání jsme odehráli v Citicích a první poločas doma proti Toužimi. V obou utkáních jsme se přiblížili tomu, jak se chceme prezentovat. Nejméně povedený výkon jsme předvedli v Chodově, tam jsem byl výkonem kluků zklamaný.

Také vás musel potěšit střelecký apetit vašeho týmu, který nastřílel úctyhodných třiaosmdesát branek, a navíc pouhých deset inkasoval, což znamenalo nejlepší útok i obranu soutěže…

Samozřejmě nás těší, že se dokážeme ve většině utkání střelecky výrazně prosazovat, ale jak jsem již říkal, dokázal bych si představit ještě vyšší produktivitu. Nejmenší počet inkasovaných branek pak vyplývá ze způsobu naší hry.

Nedílnou součástí každého týmu jsou fanoušci a vy jste se mohli těšit velkému zájmu nejen v domácím prostředí, ale také na hřištích soupeřů…

Zájem fanoušků nás těší, klukům pomáhají jak v domácím prostředí, tak i při venkovních utkáních. Záleží na nás, abychom je našimi výkony dokázali do hlediště přilákat v co největším počtu. Ostrov je fotbalové město, jejich podpory si vážíme a věříme, že i na jaře budou chodit v minimálně stejném počtu.

Teď před sebou máte zaslouženou pauzu, jak ji využijete a kdy se navrátíte zpět do tréninkového módu?

Po posledním mistrovském utkání měli kluci týden volno. Následující tři týdny pojedeme ještě v udržovacím režimu, kdy budeme trénovat třikrát v týdnu. Využijeme halu a naši UMT. Na řadu přijde v hale futsal, basket, stolní tenis. Venku půjde většinou o prestižní utkání staří proti mladým. Čeká nás ještě přípravné utkání proti Slavii KV U19, kde dostanou příležitost i hráči z B-týmu a dorostu. Od 9. prosince budou mít pak hráči zasloužené volno.

Můžete přiblížit, jakou náplň bude mít zimní příprava a jestli pomýšlíte na posílení týmu před startem jarní části, ve které budete usilovat o návrat mezi divizní smetánku?

Zimní přípravné období začneme 11. ledna. Připravovat se budeme v domácím prostředí, kde máme ideální podmínky. Budeme chtít zapojit i mladé kluky z B-týmu a dorostu. Čekají nás zajímavá přípravná utkání, vesměs s týmy ČFL a divizí (pozn. red. Slavia Karlovy Vary, Baník Sokolov, Mariánské Lázně, Hvězda Cheb, Louny, Březová). Co se týká změn v kádru, je zatím předčasné o nich mluvit, nicméně si myslím, že k nějakému pohybu dojde.