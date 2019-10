„První půle ukázala, že za týmový výkon se dávají body. Už od útočníků jsme si plnili obrané úkoly a získávali většinu odražených míčů a náš výkon byl týmový,“ narážel trenér karlovarské rezervy Marián Geňo na tříbrankové vedení po první pětačtyřicetiminutovce.

Po změně stran však přišlo ze strany sešívaných uspokojení, přesto dokázali vstřelit další dvě branky. „Druhá polovina utkání byla spíše skupinková nežli týmová. Jsem zastáncem hráče pochválit a ne je hubovat, nevím proč, ale častokrát se opakuje, že druhý poločas zaostává za prvním. Já to nechápu, mě vždy bavilo zahrát si fotbálek, když byl zápas rozhodnutý, ale tohle mě ničí,“ zlobil se Geňo.

„Jsem rád, že všichni tři útočníci dali branku a celý první poločas napadali soupeřovu rozehrávku, ale vadí mi, že jsou druhý poločas spokojení a přestanou běhat. Možná je někdo spokojený, ale já mám námitky k výkonu u druhého poločasu,“ hořekoval karlovarský trenér. Do konce podzimní části zbývají tři kola, ve kterých očekává Geňo zlepšení. „Zbývají nám tři zápasy a já věřím, že se dokážeme ještě zlepšit. To by měl být náš cíl, a ne to, že získáme tři body,“ dodal závěrem Geňo.