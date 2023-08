Nejvyšší výhru zaznamenala v prvním kole rezerva Sokolova, která slavila výhru 7:3 nad sdruženým týmem Toužimi a Chyše, když k ní přispěl premiérovým hattrickem Jaroslav Běhůnek. Chebské derby přetavila v jednoznačnou záležitost chebská Hvězda, která proměnila svůj výjezd do Teplé ve vítězství 6:2. Na tři body také dosáhl Sedlec, který absolvoval nejdelší výjezd, a to do Kadaně.