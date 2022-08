„Vítězství v krajském přeboru je obrovský úspěch vintířovského fotbalu a my všichni víme, že každý soupeř nás bude chtít porazit,“ narážel Váša na odmítnutí postupu do divizní soutěže a setrvání v nejvyšší krajské soutěži, ve které bude Vintířov obhajovat loňský triumf.

Ale tentokrát čeká vintířovskou družinu pořádně náročná šichta, když o prvenství v soutěži bude usilovat hned několik týmů v čele s exdivizním Ostrovem.

„Letošní přebor bude hodně vyrovnaný, ale chceme se poprat o co nejlepší umístění. Nejsme alibisté, budeme chtít obhájit vítězství v přeboru,“ prozradil Váša, s jakým cílem bude Vintířov vstupovat do nové sezony v krajském přeboru.

Během krátké fotbalové výluky zaznamenal Vintířov jen kosmetické změny. „Nemáme důvod měnit to, co funguje,“ vysvětloval Váša. „Pro nás je nejdůležitější, že nikdo z kluků nás neopustil a kádr se nám podařilo udržet. Sehnat hráče v této době je nadlidský úkol. Snažíme se kádr doplnit a uvidíme, co se podaří. Momentálně nás posílil Josef Křepela z Habartova,“ podotkl trenér Vintířova ke kádru, se kterým vyrukuje za obhajobou.

Letní přípravu absolvoval Vintířov v domácím prostředí, a navíc ji přizpůsobil pracovnímu vytížení svých hráčů.

„Přípravu jsme přizpůsobili práci našich kluků, někteří pracují na směny a někteří pracují v Německu. Bohužel dnešní doba je opravdu těžká, fotbal nikdo z nich nemůže mít na prvním místě. Tak to je,“ řekl k letní přípravě Váša a hned připojil: „ Plány můžete mít, jaké chcete, ale realita vás kolikrát vyvede z omylu. Každý z našich hráčů trénuje podle svých možností a my to musíme respektovat.“

Do nové sezony naskočí Vintířov s nálepkou úřadujícího mistra krajského přeboru. „Jako obhájci vítězství musíme čelit této výzvě, nemáme se za co schovávat a věříme, že budeme dobře připraveni,“ přeje si Váša navázat na parádní uplynulou sezonu, která jeho týmu vynesla historický úspěch. Co se týče podzimní části, do té však vstoupí Vintířov s pokorou.

„Cíle můžete mít, jaké chcete, ale vše se rozhodne na hřišti,“ má jasno kormidelník vintířovského Baníku.

„Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit, když úspěch bude každý vyhraný zápas. Chceme pokaždé vyhrát, jinak nemá smysl vůbec tuhle krásnou hru hrát,“ dodal závěrem k cílům v podzimní části Váša.

TJ Baník Vintířov

Brankáři: Jiří Střimelský (90), Dominik Timko (99). Obránci: David Juhár (95), Lukáš Tamajka (88), Jarmil Štipský (65), Jan Plesník (91), Pavel Žemlička (75), Martin Čtrnáct (99), Tomáš Váša (92), Josef Křepela (89). Záložníci: Jakub Rosenberg (94), Jakub Marek (96), Ondřej Galajda (93), Jakub Švandrlík (95), Matěj Procházka (98), Zdeněk Šimek (86), Michal Bečvář (92), Jiří Štěpánek (90), Lukáš Ondráček (94). Útočníci: Roman Prokop (87), Milan Havel (91).

Přišli: Josef Křepela (Baník Habartov).

Odešli: nikdo.

Trenér: Luboš Váša, vedoucí mužstva: Pavel Vašek, masér: Václav Horáček, předseda klubu: Petr Vystrčil.