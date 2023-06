Loučení se soutěží měl na programu také Pernink, který v jarní části dostával jednu ránu za druhou, čímž se propadl na dno tabulky, což znamenalo sestup do III. třídy. A ani poslední vystoupení horalům nevyšlo, když padlo na půdě Děpoltovic 1:9. Do III. třídy doprovodí Pernink Štědrá, té by totiž nepomohla k záchraně ani výhra nad Jáchymovem, se kterým nakonec prohrála 0:1, a obsadila tak druhou sestupovou příčku.

Parádní jaro si užily Dalovice, které se proklestily tabulkou až na konečnou pátou příčku, když jim k tomu napomohla výhra 6:2 nad bečovským Slavojem. Cenný skalp si na závěr soutěže připsal na účet Bochov, který se představil na půdě Staré Role, kde zvítězil 6:3, když k vítězství napomohl třemi zásahy Jiří Cibulka, s dvaadvaceti góly třetí nejlepší střelec soutěže. Derby horalů pak přetavila v cenný skalp hroznětínská rezerva, která uspěla na půdě Merklína, odkud si odvezla výhru 4:3.

Postupy, sestupy

Sestup z I. B třídy do okresního přeboru: TJ KSNP Sedlec

Postup z okresního přeboru do I. B třídy: TJ Vojkovice

Sestup z okresního přeboru do III. třídy: TJ Sokol Pernink, TJ Sokol Štědrá

Postup do okresního přeboru z III. třídy: TJ Karlovy Vary-Dvory, SC Stanovice

Upozornění: Oficiální listina postupujících či sestupujících týmů může doznat po losovacím aktivu OFS změn.

Výsledky, 14. kolo:

Merklín – Hroznětín B 3:4 (1:1). Branky: 33. Blažej Jaroslav (vlastní), 79. Havrila Adam, 88. Kovalčik Jan – 35. a 84. Pesser Václav, 50. Kalán Roman, 76. Stütz Jan.

Děpoltovice – Pernink 9:1 (5:0). Branky: 3. , 42. a 52. Schmitt Martin, 13. Utíkal Martin, 29. Šiler Jan, 38. Hubálek Karel, 50. Karpíšek Lukáš, 68. a 80. Bičaník Pavel – 58. Kulík František.

Štědrá – Jáchymov 0:1 (0:1). Branka: 10. Csemer Robert.

Dalovice – Bečov 6:2 (2:2). Branky: 4. a 58. Stolín Tomáš, 42. Richtář Petr, 53. Jílek Tomáš (vlastní), 81. Mychajljuk Vitalij, 87. Zelený Rostislav (vlastní) – 7. Berky Jakub, 17. Prozba Jakub.

Stará Role – Bochov 3:6 (2:2). Branky: 18. Hejl Marek, 33. a 67. Götz Martin – 20. Tvrdek Karel, 30. a 75. Janáček Martin, 53. , 72. a 79. Cibulka Jiří.

Vojkovice – Božičany 8:2 (5:1). Branky: 6. Žlutický Tomáš, 22. Abrahám Robert, 15. Matoušek Marek, 33. Loveček Pavel (PK), 32. a 79. Királyi Michal, 70. Pavlíček Aleš, 88. Barth Michal – 44. Mičuda Patrik, 62. Almiashev Dmytro.