„Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, a to se i potvrdilo,“ řekl k předzápasovým obavám Horník. „Ještě k tomu jsme vůbec nechytli začátek utkání a to se nám taky vrátilo v podobě dvou obdržených branek,“ zklamaně popisuje neúspěšný vstup do duelu s Toužimí.

OBRAZEM: Toužimáci urvali cenné tři body v přestřelce s omladinou Slavie

V závěru prvního poločasu navrátil zpět do utkání karlovarskou omladinu parádní trefou z přímého kopu mladíček Jakub Gabriel. „Naštěstí jsme dali gól do kabiny a to si myslím, že nás nakoplo,“ poukazoval Horník. A věděl, o čem mluví, jelikož slávisté dokázali dvěma góly po obrátce stran otočit ukazatel skóre ve svůj prospěch.

„Do druhého poločasu jsme vstoupili úplně jinak a dokázali zápas během deseti minut otočit, poté jsme ale bohužel zase polevili a Toužim dokázala během chvilky srovnat,“ smutně poznamenal.

To ale ze strany hostů nebylo vše. „Toužim šla poté i do vedení o dvě branky a my už jsme na to nedokázali zareagovat, ale jenom snížit na 5:4,“ upozorňoval Horník.

Zápas rozhodla produktivita, smutnil Matoušek

„Za hattrick jsem samozřejmě rád, musím za to poděkovat klukům, protože mi to vždy krásně nachystali a mně už stačilo jen zakončit,“ řekl ke třem vstřeleným brankám vytáhlý útočník, který však nebude muset za svůj gólový počin sahat hluboko do peněženky. „V béčku pokuty nemáme, takže naštěstí nic platit nebudu muset,“ oddychl si závěrem.