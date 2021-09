Ta překvapivě ve čtyřech duelech dosáhla pouze na čtyři body. Naposledy nepotěšili hráči Lokomotivy své fanoušky, když prohráli doma s Františkovými Lázněmi 0:2.

„Zápas jsme si prohráli sami,“ zlobil se po utkání útočník Lokomotivy Filip Němec. „Nedáváme šance a pak lacino inkasujeme,“ zklamaně přidával.

A ví, o čem mluví. Jeho tým nebyl v souboji s Františkovými Lázněmi horším týmem, spíše naopak, přesto prohrál. Zradila ho koncovka. To hosté na co sáhli, to tam padlo. „Frantovky hrály dobře, ale neřekl bych, že byly lepší. Prostě chtěly víc vyhrát,“ přemítá nad porážkou Němec.

„My máme pasáže, kdy hrajeme dobře, a pak kdy to zase nejde,“ naráží útočník Varů na herní proměny během utkání.

„Rozdíl je v tom, že na rozdíl od soupeřů svoje šance nedáváme. Na ten tým, co máme, je to strašně málo,“ upozorňoval na kvalitu svého týmu, která se však prozatím v podzimní části neprojevila. „Věřím, že až se všichni uzdraví, tak začneme vyhrávat,“ věří v lepší zítřky Filip Němec.