Ani druhý pokus o svolání valné hromady OFS Karlovy Vary nevyšel, a to kvůli vládnímu opatření kvůli šíření nemoci covid-19.

Byl tedy stanoven nový termín, a to na úterý 6. dubna, čímž se se změnou termínu posunul i termín dodání návrhů kandidátů do funkcí na OFS Karlovy Vary, tedy na předsedu, do výkonného výboru či revizní komise, do 30. března.

Již došlé návrhy zůstávají i nadále v platnosti.