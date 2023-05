Druhé Stanovice se však na tříbodový zisk překvapivě zapotily, když na půdě předposledního Otročína musely otáčet nepříznivý stav, což se jim povedlo a vyhrály 2:1, když se pod obě branky vítěze podepsal Lukáš Hrudkaj. Sadovský Sokol, tedy třetí týmy tabulky, zvládl šlágr kola, ve kterém přivítal na svém hřišti páté Abertamy, které udolal jedinou přesnou ranou, kterou obstaral již v prvním poločase sadovský kapitán Michal Křeháček.

To čtvrtý Hájek překvapivě ztrácel na půdě kolovského Ajaxu, kde s tamní rezervou uhrál pouze nerozhodný výsledek 3:3, když během zápasu musel smazávat dvoubrankové manko.

Počerny pak přetavily výjezd na půdu Krásného Údolí v pětibrankovou výhru, když k tomu jako bonus přidaly čisté konto.

O nejvyšší výhru kola se zasloužili na hřišti v Radošově fotbalisté Kyselky, kteří nedali posledním Potůčkům žádnou šanci, když dosáhli na dvoucifernou výhru, a to 11:1. K nejvyšší výhře 23. kola přispěl v dresu týmu z Poohří Matěj Paulus, který zamířil do branky horalů čtyřikrát, čímž se v tabulce střelců soutěže propracoval se 27 zásahy do čela.

Výsledky, 23. kolo:

Kolová B – Hájek 3:3 (2:0). Branky: 31. a 42. Strečanský Matěj (1 PK), 73. Bláha Karel – 72. a 77. Bahleda Tomáš, 85. Pater Tomáš.

Otročín – Stanovice 1:2 (0:0). Branky: 63. Mydloch Rudolf – 67. a 72. Hrudkaj Lukáš.

Sadov – Abertamy 1:0 (1:0). Branka: 20. Křeháček Michal.

Dvory B – Chyše B 9:2 (6:1). Branky: 26. Oslovič Tomáš, 31. , 37. a 82. Sivák Vojtěch (1 PK), 41. Nerad Jaroslav, 42. a 53. Dvořák Daniel, 45. Daniš Zdeněk, 79. Coufal František – 5. Tavali Václav, 85. Kormančík Stanislav (PK).

Krásné Údolí – Počerny 0:5 (0:1). Branky: 12. Matějů Vladimír, 52. a 89. Garlík Jan, 62. Krčil Aleš, 74. Valta Martin.

Kyselka – Potůčky 11:1 (7:0). Branky: 1. , 7. , 10. a 71. Paulus Matěj, 17. Fiala Patrik, 22. Rauscher Denis, 25. Homolka Jiří, 36. a 67. Toušek Ondřej, 65. Tůma David, 85. Homolka Jakub – 70. Šípek Miroslav.