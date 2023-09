Zastavme se u rezervy Chyše. Ta poprvé slavila tříbodový zisk v soutěži. Na tom by nebylo nic zvláštního. Ale přeci jen bylo. Dvěma góly k tomu přispěla chyšská legenda v podání šestapadesátiletého útočníka Jana Burdy. Překvapení se zrodilo na hřišti v žaludové aleji, tedy v Počernech. Tam dorazil v pozici favorita Hájek, který předtím ničil jednoho soupeře za druhým. Tentokrát to však nebylo v podání Hájku to pravé ořechové, když se musel spokojit po nerozhodném výsledku 2:2 s jednobodovým ziskem, i přesto udržel první místo. Na to si však dělají zálusk Abertamy, které neztratily ještě ani bod.