V něm se o největší překvapení postarali fotbalisté bečovského Slavoje. Ti uspěli na půdě Štědré, kde absolvovali vítězně souboj tabulkových sousedů, když brali výhru 3:1, a na Štědrou tak z předposlední příčky snížili ztrátu na čtyři body. To poslední Jáchymov musel skousnout další prohru, která byla sedmnáctou v soutěži, když tentokrát neuspěli horalé na svém stadionu v souboji s Březovou, které podlehli 1:3.

Pro hráče zpod březovské přehrady to byla sice povinná, ale o to cennější výhra, která je udržela v souboji o fotbalový trůn. Na tom díky lepšímu skóre prozatím sedí hráči kolovského Ajaxu. Kolováci totiž o víkendu taktéž dosáhli na tříbodovou radost, když udolali Pernink 2:1, a to díky dvěma zásahům Karla Bláhy. Před sto třiceti fanoušky se po roce navrátila zpět na svůj stadion Útvina.

Ta se střetla s Bochovem a bylo z toho velmi zajímavé utkání, které okořenily nejen tři branky, ale také čtyři červené a pět žlutých karet. V prvním poločase se diváci branek nedočkali, to až po změně stran, když se během sedmi minut dvakrát prosadil bochovský Karel Tvrdek, na což domácí dokázali brankově odpovědět pouze čestným úspěchem Marka Hejkala. Tři body si připsala na účet také Stará Role, která sice vedla na hřišti Božičan dvoubrankovým rozdílem, přesto domácí dokázali srovnat na 2:2. Závěr duelu ale vyšel starorolskému výběru, který právě v závěru vstřelil další dvě branky a rozhodl o své výhře 4:2.

I ve šlágru kola, jenž se hrál na půdě nejdecké rezervy, kam dorazily Dalovice, se vše podstatné odehrálo až po změně stran, kdy Nejdečané dokázali vstřelit soupeři dvě branky, a dosáhli na jedenáctou výhru v soutěži.

Okresní přebor mužů Karlovarska, 20. kolo

Nejdek B – Dalovice 2:0 (0:0). Branky: 47. Roller Vojtěch, 71. Mandous Antonín (PK).

Štědrá – Bečov 1:3 (0:3). Branky: 71. Vlach Jakub – 13. Prozba Jakub, 39. Kalabus Jan, 44. Zelený Rostislav.

Útvina – Bochov 1:2 (0:0). Branky: 85. Hejkal Marek – 61. a 68. Tvrdek Karel.

Jáchymov – Březová 1:3 (0:3). Branky: 73. Csemer Robert – 5. Václav Jan, 15. a 27. Pleva Marek.

Pernink – Kolová 1:2 (0:1). Branky: 70. Čečák Petr – 34. a 47. Bláha Karel.

Božičany – Stará Role 2:4 (1:2). Branky: 34. Petr Marcel, 47. Hůlka Marek – 9. Hejl Marek, 28. Voborský Roman, 79. Nerad Jan, 93. Rohla Antonín.