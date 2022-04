Velkolepý návrat. Kostka zničil čtyřmi góly Merklín

Naopak roli favorita zvládla na jedničku Kolová, která kraluje okresní tabulce, když tentokrát ji nasměroval los do Toužimi, kde se jí postavila Útvina. Hráči Ajaxu zlomili bojovného soupeře až po změně stran, když mu nastříleli čtyři z celkových pěti branek, a na konto si připsali již třináctou výhru v soutěži. Naplno bodovala také Březová, ta se o víkendu představila na půdě Vojkovic. Tým z Poohří nastoupil do zápasu pouze s deseti hráči, ale toho Březová dokázala využít v prvním poločase pouze jednou.

FOTBAL: Regions´Cup ovládne Sokolov

Před změnou stran se již síly na hřišti vyrovnaly, když předčasně pod sprchy putoval březovský Jan Hejl. Následně Březová gólově pookřála a v závěru dvěma góly zkompletovala svou výhru na 3:0. Čtvrté vítězství ukořistila v soutěži Štědrá, která se vydala na čerstvý horský vzduch do Jáchymova.

Tam sice brzy prohrávala, ale do konce poločasu vyrovnala a po obrátce stran utekla horalům díky dvěma trefám na rozdíl dvou branek. To už domácí hráli bez vyloučeného Tomáše Günthera, a i když domácí v oslabení snížili v závěru na rozdíl branky, definitivní tečku udělali hosté, kteří vstřelili branku na konečných 4:2. Úspěšnou domácí premiéru si odbyl Pernink, který hostil bečovský Slavoj, s nímž hrál do 70. minuty nerozhodně, když nakonec obstaral o patnáct minut později vítěznou trefu perninský Petr Čečák, který zajistil svému týmu deváté vítězství v sezoně.

Okresní přebor Karlovarska, 18. kolo

Vojkovice – Březová 0:3 (0:3). Branky: 33. Hejl Jan, 75. Kašpar Jakub, 82. Pleva Marek.

Jáchymov – Štědrá 2:4 (1:1). Branky: 9. Trojek Tomáš, 89. Kubánek Aleš – 15. a 90. Vlach Jakub, 60. a 88. Vitner Lukáš.

Útvina – Kolová 0:5 (0:1). Branky: 40. Zuzkovič Tomáš, 50. a 82. Bláha Karel, 64. Bílý Tomáš, 73. Hejhal Jan.

Pernink – Bečov 3:2 (2:1). Branky: 11. Mašek Václav, 43. Klimm Daniel, 85. Čečák Petr – 24. a 70. Balog Daniel.

Dalovice – Božičany 0:3 (0:1). Branky: 25. Batiuk Bohdan, 54. Almiashev Dmytro, 63. Petr Marcel.

Odloženo: Stará Role – Bochov.

Nehráno: Nejdek B – Verušičky.