Cibulka a jeho gólové kousky: V zápase s Děpoltkami se blýskl sedmi zásahy

/OSOBNOST DENÍKU/ Čtyři, čtyři, čtyři a sedm. Tak to je skvostná bilance bochovského útočníka Jiřího Cibulky v jarní části okresního přebor mužů. Bochovský gólový zabiják totiž táhne svými brankovými zápisy svůj k postupovým branám. Se čtyřiatřiceti zásahy nejlepším střelcem soutěže jsme si povídali, nejen o nepovedeném vstupu do druhé části soutěže, ale také, s jakým cílem jde Bochov do velkého finále, kdy může dosáhnout na prvenství v přeboru.

Jiří Cibulka, útočník FK SM Bochov. | Foto: Archiv Jiřího Cibulky