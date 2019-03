„My jsme v projektu zapojeni od roku 2015, tedy již čtyři sezony. Bylo skvělé, že jsme obdrželi dresy a mohli využít i dalších nabídek,“ vracel se zpět v čase předseda SK Kyselka Tomáš Doležal. Premiéru si pak tým z Poohří vyšperkoval triumfem v projektu a premiérově vyrazil do hlavního města, kde odehrál historicky premiérové utkání s účastníkem první fotbalové ligy, kterým byla legendární Dukla Praha.

„Prakticky jsme vyhráli hned v prvním ročníku, co jsme se zapojili, a výhrou byl zápas na Julisce, kde jsme odehráli přátelský zápas s Duklou Praha. Pro všechny hráče to byla velká motivace, poměřili se s ligovými fotbalisty, i když jsme nakonec povinně prohráli, zážitek to byl k nezaplacení,“ narážel Doležal na těsnou porážku na stadionu Dukly v poměru 6:9.

Ale to nebyl v podání týmu Kyselky jediný ligový zápas, který během čtyřletého působení v projektu Kopeme za fotbal odehrál. O dva roky později si totiž zopakoval triumf v soutěži a zamířil opět do hlavního města, tentokrát do Edenu, kde ho přivítala pražská Slavia.

„Zápas se Slavií? Splněný sen pro všechny naše hráče, kteří jsou z větší většiny fanoušky právě klubu z Edenu. Navíc to byl zážitek pro nováčky, naše mladé, nadějné hráče,“ vypočítával předseda Kyselky. Jeho tým sice prohrál vysoko 16:5, i přesto byl spokojený. „Šlo o zážitek, ten si všichni užili a o to v těchto projektech jde. Navíc máme v plánu zlatý hattrick, to už bychom chtěli poměřit fotbalový um s plzeňskou Viktorkou, tak uvidíme, jestli se nám to podaří,“ dodal předseda.