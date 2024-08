Davide, máte za sebou několik zajímavých angažmá, na které vzpomínáte nejraději?

Nejraději vzpomínám na Baník Sokolov. V U19 jsme podle mnohých měli podprůměrný tým. Sloučili jsme se s ročníkem 96 a nikdo nám moc nevěřil. Ale trenér Hájek se svým týmem (Houdek, Šaloun, Pacelt) z nás vymáčkli maximum a nakonec jsme celou soutěž vyhráli. V týmu tenkrát hráli např. Strnad, Veselovský, Kravar, Lacina, Krlička, Matoušek, Cinkanič, Koubek, Netrval… nerad bych na někoho zapomněl. Ten tým byl skvělý!

Naposledy jste tvrdil fotbalovou muziku v dresu Toužimi, ale čáru přes rozpočet vám udělalo zranění kolene, což vás trápí vesměs po celou kariéru…

Je to tak. Jsem takový Rosa. Porcelánový panáček. Koleno dám do kupy, urvu si stehno. Stehno je v pořádku a ozve se zase koleno. Na Toužim nemůžu říct ani popel. Skvělá parta a fotbal mě bavil. Bohužel zranění mě brzdilo. Dva tréninky a zápas v jednom týdnu bych nezvládl. Proto jsem se rozhodl pro návrat ke kořenům do Štědré. Hokejové střídání, to si nechám líbit.

close info Zdroj: Deník/Daniel Seifert zoom_in Fotbalový návrat století! Machala a Debellis zpět ve Štědré.

Nově budete hájit barvy Štědré v III. třídě, odkud jste do velkého fotbalu odešel, co tedy od nového angažmá očekáváte?

Ve Štědré budu zároveň plnit roli kouče. Kluci mě berou a já zase je. Dokonalá harmonie. S kluky jsme si sedli a shodli jsme se, že se nechceme hnát za úspěchy. Chceme jen, aby nás bavilo hrát fotbal ve Štědré. Kdyby se povedlo postoupit? Jen třešnička na dortu.

Navíc s vámi bude tvrdit muziku Martin Debellis, který taktéž nastupoval v České fotbalové lize či divizi…

Mártyho ukecal do týmu hlavně jeho brácha Dino (Radek Debellis), který tu působí už několik let. Svou špetkou do mlýna jsme přispěli taky trochu Hoťas a já. A nesmím zapomenout na legendu Romana Debellise, který Martina zlomil úplně a slíbil, že si s ním alespoň jednou kopne.

Štědrá tak bude patřit k lídrům soutěže, co tedy bude důležité, abyste tyto predikce naplnili?

Důležité je se sejít. Když se sejdeme v plné sestavě, myslím si, že přejedeme všechny. Pokud nám 2-3 lidi vypadnou, bude problém. Kostru máme dobrou: Vošta, Karnoll, Vojík Dominik, Kováč, Debellis Martin, Machala. Pokud poskládáme to kolem, budeme opravdu dobří.