/OSOBNOST DENÍKU/ Husarský kousek se povedl v okresní III. třídě útočníku Štědré Janu Jansovi v duelu s Potůčky, když se čtyřikrát zapsal během duelu do střelecké listiny, čímž tak svému týmu vystřelil první jarní výhru.

Jan Jansa, útočník TJ Sokol Štědrá (č. 10). | Foto: Daniel Seifert

„Posledních několik zápasů pro nás nebylo příliš šťastných, takže jsme si před zápasem řekli, že musíme zapnout a začít znovu hrát fotbal,“ přiznával útočník Štědré Jan Jansa, že ne vše se dařilo podle představ, o čemž se následně rozpovídal v rozhovoru Deníku.

Honzo, až pátý pokus byl v podání Štědré v jarní části úspěšný, když jste se dočkali premiérové výhry ve druhé polovině soutěže, jak se výhra rodila?

Vstup jsme měli do utkání dobrý, ale zase klasické chyby nás dostaly na 2:1 pro Potůčky, což na nás zase padlo, ale naštěstí se nám podařilo do poločasu výsledek otočit na naši stranu a mělo to na nás dobrý vliv, pak jsme si v šatně o přestávce řekli, že musíme dát ještě minimálně jeden gól, což se nám povedlo v 80. minutě a pak už myslím nikdo v našem týmu nemyslel na prohru.

Vy jste přispěl k výhře čtyřmi zásahy…

Samozřejmě skvělé asistence od spoluhráčů , u všech čtyř gólů jsem byl proti brankáři, opravdu musím pochválit své spoluhráče.

Vzpomenete si, kdy se vám tento kousek ve vaší kariéře podařil?

No, žáci nebo možná i přípravka, to už si nepamatuji, ale na tyhle čtyři určitě nezapomenu.

Určitě jste svým gólovým počinem potěšil také týmového pokladníka, souhlasíte?

Vlastně ti dva, na kterých tak trochu záleží, na zápase nebyli, v tomto případě jsem naštěstí musel po zápase do práce, takže jsem rychle popadl tašky a svedl to na práci, než si na to někdo vzpomněl, ale asi se tomu nevyhnu.

Celkově to byl pro vás desátý gólový zápis, když jste nejlepším střelcem v týmu, ale teď jste se prosadil po dlouhé době, což určitě muselo potěšit?

Ano, hodně kluků mi před zápasem říkalo, že jsem bezzubý útočník a nejlepší „skoro střelec“, tak doufám, že jsem klukům udělal radost.

Po 21. kole vám v tabulce patří průběžná desátá příčka, jaký cíl jste si vytyčili před startem jarní části?

Nenazýval bych to cílem, ale po sestupu do III. třídy jsme si všichni mysleli, že tam všechno vyhrajeme, a teď rozhodně nejsme spokojení, sami hodně zápasů prohráváme, ale věřím, že nás teď výhra nakopne a začneme zase stoupat nahoru.

Jak je těžké motivovat hráče, abyste je udrželi v týmu?

Samozřejmě, stejně jako mnoho jiných týmů, máme asi problém s celkovým počtem hráčů, ale myslím, že každý, kdo tu hrál, ví, že většinu z nás tu drží skvělá parta, zábava a nejlepší dokopná

Vy jste teď rozehráli anglický týden, co pro vás bude úspěch?

Musím se přiznat, že já bohužel kvůli práci zápasy prošvihnu, ale věřím klukům, že uhrají co nejlepší výsledky.