Stanovice, kterým patří v tabulce druhá příčka, se však na výhru pořádně zapotily. Na svém hřišti totiž hostily do té doby v jarní části stoprocentní Počerny, nad kterými nakonec slavily výhru 2:1. Počerny však pošilhávaly po dalším cenném skalpu až do 85. minuty, to dokázaly Stanovice srovnat.